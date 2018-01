Emmanuel Adebayor sigue marcando goles por Turquía a sus 33 años, esta temporada lleva ocho tantos en quince partidos con el Istanbul Basaksehir. Pero no solo marca goles dentro del campo, como ha demostrado en una entrevista al canal turco TRT World.

Por un lado, ha alabado a Mourinho, con el que coincidió en el Real Madrid y del que ha dicho: "Mourinho es de los entrenadores que amé y siempre amaré. Es uno de los técnicos más honestos que he tenido en mi carrera, la mayoría son unos falsos".

En la cara opuesta, no tiene tan buenas palabras para Wenger: "Fui a una reunión a su despacho y me dijo que me fuese porque no contaba conmigo, que si me que si me quedaba no iba a jugar. Yo quería quedarme, pero sólo me quedó la opción de irme al Manchester City, que por otra parte estuve muy contento de llegar allí. Después, Wenger dio una rueda de prensa y mintió. Dijo que me fui por dinero y desde aquel día me hizo odiar al Arsenal, pero no por los seguidores, que siguen cantando mi nombre. Cuando veo al Arsenal por un lado quiero que gane, pero por otro no, por Arsène".

Para Adebayor, en la comparación entre ambos -como podíamos ir intuyendo-, gana el portugués: "Mou quiere ganar un título cueste lo que cueste, hará lo que sea para ganar, aunque tenga que plantar un autobús, un tren o un avión. Trabaja las 24 horas del día para ganar un partido y a Wenger sólo le gusta traer niños y que se hagan mayores. Parece un profesor"