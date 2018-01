Diego López explica el 'secreto' de su penalti parado a Messi

El portero del Espanyol Diego López, que le paró un penalti a Leo Messi en el derbi copero de ayer ante el Barcelona, ha explicado este jueves que adivinó la trayectoria del balón porque tenía estudiados los lanzamientos del argentino.

"Me tiré a la izquierda porque es donde Messi ha lanzado más estadísticamente", ha afirmado tras el entrenamiento que la plantilla blanquiazul ha hecho en la Ciudad Deportiva Dani Jarque.

De todos modos, el gallego ha reconocido la dificultad de frenar al argentino. "Es complicado, Leo es impredecible, porque los ha lanzado prácticamente a todos los sitios. Los últimos dos penaltis que me lanzó lo hizo a la izquierda e intenté aguantar lo máximo posible para despistarle", ha indicado.

Diego López se ha mostrado "feliz" por haber parado la pena máxima, un acción que, a la postre, permitió la victoria por la mínima de su equipo (1-0) en el RCDE Stadium.

Aunque se ha convertido en el único portero que le ha detenido dos penaltis a Messi, ha asegurado que el penalti de ayer no cambia nada su situación en el equipo, donde de momento es el suplente de Pau López. "No pienso en reivindicarme. Todo el mundo me conoce, llevo muchos años en la élite e intento hacer mi trabajo. Tengo la conciencia tranquila", ha comentado al respecto.