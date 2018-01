Prosinecki reconoce su mala forma durante su etapa madridista

El croata Robert Prosinecki, exjugador tanto del Real Madrid como del Barcelona y recién nombrado seleccionador de Bosnia, reconoció su mala condición física durante su etapa en el once madridista.

"Jugué en Madrid tres años y seguro que mis partidos no fueron brillantes", confiesa, y agrega: "No pude jugar durante un año y medio por las lesiones y seguro que eso tuvo su influencia para que no jugase como lo hacía antes. Ser alguien que jugó en el Real y el Barcelona es algo grande, un éxito enorme en la vida y un gran honor", afirma el entrenador.

Prosinecki sigue casi cada partido de la liga española, que considera la de mayor calidad de Europa. "El Barcelona tiene una pinta excelente. Es mucho mejor que en la pasada temporada. Juegan bien, con mucha más firmeza y en su estilo característico, con largas posesiones de la pelota, un ataque rápido y una clase individual extraordinaria", señala.

"Compraron ahora a Coutinho; Dembélé se adaptará rápido al juego y será como era en el Dortmund. El Barcelona tendrá con ellos un equipo realmente excelente. También, tengo que decirlo, aprovecharon de la mejor manera una mala temporada del Real Madrid", indica.

Sobre la irregular temporada del Real Madrid se muestra cauto sobre las razones del bache tras la brillante campaña pasada. "Desde hace mucho juegan juntos, ganaron dos veces consecutivas la Liga de Campeones, y seguro que hay ciertas saturación. Tenían bastantes problemas con lesiones. Y además dejaron ir a dos jugadores, en mi opinión extraordinarios, como James Rodríguez y Alvaro Morata, y eso se siente sobre todo en los momentos en que hay que cambiar algo en la cancha", afirma Prosinecki.

"Los dos, como yo lo veo, fueron importantes para el equipo. Y si a ello se agrega que Bale casi siempre está con lesiones, que Ronaldo no está al nivel de antes, entonces es fácil que se produzcan problemas", concluye