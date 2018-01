'Sálvame' se ríe de Alfred de 'OT 2017': "Canta peor que Chayo Mohedano"

OT 2017 ha roto todos los moldes, convirtiéndose en la gran revelación de la temporada. Desde TVE son conscientes del fenómeno que tienen en su poder, pero también lo saben sus competidores más inmediatos.

Sin embargo, mientras que otras cadenas prefieren centrarse en sus cosas, Telecinco ha optado por exprimir también el éxito de Operación triunfo.

Concretamente, la cadena de Mediaset ha decidido atribuirse el mérito de descubrir a dos de las grandes estrellas del concurso: Amaia y Alfred.

Amaia fue concursante de 'Cántame una canción'

Amaia se ha ganado al pulso el pseudónimo de 'Amaia de España' con su forma de ser y el talento que derrocha gala a gala. Sin embargo, Telecinco ha querido recordar a los seguidores del programa que fueron ellos los que descubrieron a la joven promesa cuando solo tenía once años.

Y es que la cantante participó en 2010 e Cántame una canción, formato presentado por Pilar Rubio, que curiosamente también contó con Noemí Galera, actual Directora de la Academia, como jurado.

'Sálvame' recuerda el paso de Alfred por 'La Voz'

Aunque las redes también han sido cómplices , Telecinco ha utilizado Sálvame para llevar a cabo esta táctica. Esta semana, el programa de La fábrica de la tele recordaba el paso de Amaia por Cántame una canción, mientras que este mismo miércoles hacia lo propio con Alfred.

Hay que recordar que el concursante participó en las Audiciones a Ciegas de La Voz 4. No obstante, ninguno de los coaches se dio la vuelta. "Ayer veíamos a Amaia muy pequeñita y hoy vemos a Alfred que, curiosamente, no lo quiso ningún coach de La Voz", recordaba la presentadora Carlota Corredera antes de mostrar a la audiencia las imágenes.

Después, Kiko Hernández, colaborador del programa, le dedicó estas palabras a Alfred: "Yo te digo una cosa: Ahora no lo sé porque no lo sigo pero hace un año cantaba peor que Chayo Mohedano. Yo tampoco me doy la vuelta, pero ni para decirle buenas tardes".

Alfred en la cuarta edición de 'La Voz' / Mediaset España

Lo que no tuvo en cuenta el tertuliano es que Alejandro Sanz, reputado músico y cantante, sí elogió la voz de Alfred. Además, Manuel Carrasco, Malú, Melendi y el propio Sanz animaron al joven catalán a seguir trabajando y dedicarse a la música.