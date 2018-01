La Justicia culpa a la "mala señalización" del atropello mortal de un niño en Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la absolución de una mujer que en marzo de 2013 atropelló y mató a un niño de once años que cruzaba un paso de cebra en bicicleta, amparándose en la "pésima señalización" de este punto de Villanueva de la Cañada, así como en la mala visibilidad que tenía la conductora, que en ese momento iba a unos 50 kilómetros por hora.

La sentencia explica que los hechos tuvieron lugar el 11 de marzo de 2013 en un paso de cebra de la Avenida de la Universidad de la localidad, cercana tanto a un colegio como a una iglesia como también a la Universidad Alfonso X el Sabio: la mujer conducía "a unos 50 o 55 kilómetros por hora", según la sentencia, cuando el coche que llevaba a su izquierda frenó de forma brusca para intentar evitar llevarse por delante a un niño que acababa de entrar en el paso de cebra. Según la sentencia, un seto alto, la ausencia de señalización y el propio coche del carril de al lado impidieron que la mujer frenase a tiempo y golpeó al pequeño, que murió poco después.

Primero fue un juzgado de lo penal el que dictó la absolución de la conductora y ahora es la Audiencia Provincial de Madrid la que confirma el fallo: explican que "existía una pésima señalización de la vía, tanto para los ciclistas como para los conductores de vehículos", y también que la ahora absuelta "no vio en ningún momento la bicicleta". La sentencia declara probado que no conducía a menos de 50 kilómetros por hora pero no que circulase a una velocidad excesiva o que su actitud pueda ser considerada como imprudencia grave.

Señal robada, seto cortado

La muerte de este niño de once años tuvo un gran impacto en la localidad de Villanueva de la Cañada: cada año el municipio acoge un trofeo infantil de tenis en su memoria y en unas pistas que llevan el nombre del pequeño.

El consistorio puso su nombre a unas pistas de tenis de la localidad / Ayuntamiento de Villanueva

Desde el consistorio de la localidad afirman a la Cadena SER que alguien había robado la señal de tráfico que señaliza el paso de peatones y el carril bici cuando se produjo el atropello, y también que desde entonces se ha recortado el seto que empeoró la visibilidad del paso y también que se han puesto señales e indicaciones para desviar el tráfico por calles cercanas, en una zona muy concurrida por la presencia de un colegio, una iglesia y la universidad.