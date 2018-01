Isco emula a Joaquín para trolear a Carvajal

El momento más divertido de la tarde de este viernes lo han protagonizado Dani Carvajal y Francisco Alarcón Román Suárez "Isco". Una lavadora, Twitter y la inolvidable anécdota entre Joaquín y Baptista han tenido la culpa.

A pesar de que el madridismo no está viviendo sus mejores semanas, la victoria ante el Leganés en Copa del Rey ha dado un respiro a la plantilla, la cual ve más cerca la clasificación a las semifinales.

Quizás por ello Isco no se ha cortado y ha aprovechado un tweet de Carvajal en el que patrocinaba una marca de lavadoras para vacilarle al más puro estilo Joaquín. "No has puesto una lavadora en tu vida hulio", escribió el andaluz provocando la carcajada general en Twitter.