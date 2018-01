África, frente al "países de mierda" de Trump / ()

"Si alguna vez quiere salir de su perfecto país, nos gustaría invitarle a la mierda de Namibia, uno de los mejores países de mierda", así empieza un vídeo hecho por una empresa de turismo de Namibia. Trump se refirió a Haití, El Salvador y a varios estados de África como "países de mierda" y en Namibia han aprovechado ese comentario para lanzar una campaña. Las palabras del presidente de los Estados Unidos han sido descritas alrededor del mundo como racistas, ofensivas, preocupantes e hirientes.

África ha reaccionado con indignación, con tristeza, pero también con humor, con orgullo y acción. "Las palabras de Trump son una vergüenza, pero tenemos que aprovecharlas para luchar contra los prejuicios, para empezar a empaquetar todas las cosas buenas que están pasando en África y compartirlas al mundo", dice Najib Balala, el secretario de gabinete del ministerio de Turismo de Kenia. Este jueves 29 ministros de Turismo africanos se han reunido en Fitur, en la Feria de Madrid, en un foro, organizado por la Organización Mundial del Turismo, Fitur y Casa África, dedicado a las inversiones y el turismo en África. Balala no es el único que quiere luchar contra esos prejuicios que rodean al continente y que fomentan discursos como el de Trump.

Todos se han reunido en Madrid para impulsar la Marca África, para discutir sobre cómo superar los estereotipos, cómo mostrar al mundo la diversidad y la riqueza de su continente. En eso juegan un papel importante los medios de comunicación. "Los medios que informan sobre lo que ocurre en África lo hacen desde su perspectiva, pero no desde la nuestra. Tenemos que contarlo nosotros, no ellos", dice Thebe Ikalafeng, el presidente de Marca África. Se quejan de que los medios occidentales solo hablan de África cuando ocurre algo negativo y, así, las cosas positivas quedan hundidas bajo los estereotipos. "La gente sabe que tenemos paisajes bonitos, flora, fauna y minerales, pero no conocen a los africanos, no conocen su optimismo, su espíritu emprendedor, la creatividad y la innovación que sale de África. Eso se lo están perdiendo".

En cambio, para el ministro de Gambia, el problema no está en los medios occidentales, sino en la actitud de los africanos: "El problema es que los africanos nos sentimos inferiores y no reconocemos la importancia y el valor que tenemos. No queremos verlo. Nigeria tiene una de las mejores productoras de televisión, pero no la usamos. Yo he estado en un hotel en Ghana y en la televisión no había ni un solo canal nigeriano".

Los retos

El turismo en África está creciendo, en 2017 creció un 8%, con más de 62 millones de llegadas, pero el sector se enfrenta a desafíos y ellos son conscientes. Uno de esos retos es la seguridad o, más bien, la creencia generalizada de la inseguridad en África. "Sí, tenemos problemas de seguridad, pero es un problema global, no solo de África, sino de todos los países del mundo. Pasa en Estados Unidos, matan a más de 50 personas en Las Vegas, y es un tiroteo, pasa en África y es terrorismo", dice Balala.

Otro de los retos, y de los temas de discusión de esta novena edición de Investour, es la preservación de la biodiversidad africana, uno de los principales atractivos turísticos del continente y, en consecuencia, fuente de recursos y empleo para las comunidades locales. Según la OMT, el 80% de las personas que viajan a África, lo hacen para observar animales. Esa biodiversidad está continuamente amenazada por la sobreexplotación de los recursos, la contaminación, la caza o el cambio climático. Y el turismo tiene mucho que ver. Por eso, desde Investour, quieren trabajar para la conservación y protección de esos entornos, fomentando un turismo sostenible.

Para superar estos retos, es imprescindible la educación. Para eso y para combatir los estereotipos. "Es necesaria la educación tanto fuera como dentro de África", explica el ministro de Turismo de Camerún, "tenemos que entendernos los unos a los otros y luego luchar contra los problemas juntos". Estos mandatarios y empresarios ven en las palabras de Trump un reflejo de su ignorancia y falta de educación. "Tendría que venir a África y conocer a los africanos para poder hablar con propiedad", dice el presidente de Marca África.