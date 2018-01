Carles Puigdemont: "Entre presidiario y presidente, prefiero ser presidente"

El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que permanece en Bruselas cree posible gobernar desde la capital belga. "Los grandes proyectos empresariales se gobiernan con las nuevas tecnologías. No son las condiciones normales que nos gustaría, pero es mejor esto que desde la prisión". En una entrevista esta mañana a Catalunya Ràdio se ha mostrado convencido de que "perfectamente investible como presidente" porque tiene "todo el derecho del mundo" y espera que los derechos de los diputados "sirvan para todos".

Defiende que puede gobernar desde Bruselas porque "seguro que no podría hacerlo desde la prisión" donde "no me podría entrevistar, ni dirigirme a la gente, escribir y recibir a gente, muchas de las cosas que hago".

Puigdemont afirma que la Mesa del Parlament es la que tiene "el deber legal y Constitucional, es la que debe tomar las decisiones". Desde Bruselas ha afirmado que no es cierto que esté huido de la justicia. "Vine aquí libremente y cuando se publicó la euroorden yo me presenté ante la justicia y después el Gobierno la retiró" y añade que los que dicen que está huido son "los mismos que dicen que la violencia del 1-O la perpretaron los manifestantes".

Sostiene que sigue siendo presidente porque un Parlamento le escogió y que solo dejará de serlo si el Parlament le retira el apoyo. "Si a mi me ratifican, ¿dónde está el problema? ¿No les gusta mi peinado? Ya lo sé. ¿Les cuesta decir mi nombre? Si el Rey no me quiere reconocer, el problema lo tiene él".

Carles Puigdemont afirma que no está arrepentido de haber ido a Bélgica: "Entre presidiario y presidente, prefiero ser presidente, porque al menos ahora puedo hacer cosas, pero en prisión no podría hacerlas". Espera reunirse "lo antes posible" con Roger Torrent. "El encuentro debería hacerse en el Parlament o la Generalitat en circunstancias normales, pero la reunión lógicamente solo podrá hacerse en Bruselas", asegura.