El modelo autonómico, a debate en el Congreso

Las primeras sesiones de la recién estrenada comisión territorial del Congreso han deparado una más que tibia acogida a una posible reforma constitucional, no tanto porque no deba o no pueda cambiarse, sino por las dudas sobre la oportunidad del momento y la percepción de falta de un consenso político suficientemente amplio para abrir ese melón, como evidencia la ausencia de Unidos Podemos y los nacionalistas catalanes y vascos en ese foro parlamentario.

Lo escuchado hasta el momento en las siete comparececias celebradas, la de los tres padres vivos de la Constitución, Miguel Roca, Herrero de Miñón y Pérez Llorca, los presidentes del Consejo de Estado, el CIS, el INE y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales sintoniza más con las tesis iniciales del PP, reacio a una reforma constitucional aunque abierto a cambios puntuales en el modelo autonómico o el sistema de financiación.

En esa línea apuntaron con matices los ponentes constitucionales. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón señaló que "pueden hacerse cambios pero sin plantear ahora una reforma de la Carta Magna, sino una mutación de la misma si se alcanza el consenso entre los agentes políticos". Un mantenimiento del redactado constitucional con acuerdos políticos para releer su sentido e interpretación. Miguel Roca señaló también que puede mejorarse el sistema autonómico aunque evitó decantarse sobre si es necesario hacerlo con una reforma de la Carta Magna. Sí señaló que, en cualquier caso, "la propia Constitución tiene margen suficiente todavía para realizar cambios trascendentes en el modelo de organización territorial sin necesidad de reformarse".

Más allá de eso, las primeras comparecencias sí han apuntado algunos caminos para la mejora: la necesaria reforma del Senado ante su demostrada insuficiencia como auténtica Cámara de representación territorial, y también la conveniencia de clarificar competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, superando una indefinición que se ha demostrado como fuente de conflictos.

Algunos comparecientes como el presidente del Consejo de Estado y exministro del PP, Romay Beccaría sugerían dar más atribuciones al Gobierno central para asegurar el cumplimiento de los principios de igualdad y solidaridad territorial. Otros como Benigno Pendás, director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, proponía dejar claro lo que el Estado no puede ceder en ningún caso a las autonomías "ni transfiriendo ni delegando su ejercicio, porque el 150.2 no transfiere la competencia, delega su ejercicio, aunque luego se hayan blindado de modo un tanto sorprendente en la reforma de los estatutos autonómicos. Y ahí está probablemente una de las claves no ya del fortalecimiento del Estado sino de la mejora del funcionamiento de nuestro sistema".

Pese a las reticencias escuchadas hasta el momento a una reforma hacia un modelo federal, los socialistas, impulsores de esta comisión, se quedan con el margen de mejora que todos los citados reconocen y recuerdan que los comparecientes que han desfilado hasta el momento son en su mayoría del PP. En ese sentido, confían en que las próximas intervenciones ampliarán el foco y arrojarán una pluralidad de visiones sobre la necesidad de actualizar y modernizar tanto el modelo exitoso de las autonomías como la propia Constitución.

Este miércoles será el turno de los primeros representantes socialistas en esta comisión, con el exministro Jordi Sevilla y el expresidente canario Jerónimo Saavedra. También acudirán al Congreso los populares Ramón Luis Valcárcel, expresidente de Murcia y Rafael Arias Salgado, exministro de UCD y PP.