Cada día una mujer maltratada deja su puesto de trabajo

“Yo soy Sandra, sufrí violencia de género durante 8 años y lo detectaron en mi trabajo”. Son las palabras de presentación de esta mujer que gracias a sus compañeras de trabajo tomó conciencia de que su marido, el padre de sus dos hijos, era un maltratador. Supo también que lo que ella había normalizado no era, ni de lejos, una vida normal. Sandra nos sigue contando que sus compañeras la pusieron en contacto con una asociación y a partir de ahí habló con su familia, pidió ayuda y denunció. Su caso fue considerado de alto riesgo por la policía, su vida estaba en peligro pero también la de sus dos hijos. Hoy el maltratador tiene una orden de alejamiento de ella y también de los niños. El caso de Sandra es el ejemplo evidente de lo importante que puede ser detectar a tiempo el maltrato y que el entorno laboral tenga conciencia y formación para poder actuar a favor de la víctima.

La otra cara de la moneda nos la ha contado Jessica. En su caso el maltratador era el novio. “me vigilaba, me controlaba, me acompañaba a la puerta del trabajo. Llegó a ponerme un GPS para tenerme localizada. Mi jefa se dio cuenta de que algo no iba bien porque yo llegaba al trabajo con marcas, ansiedad y estrés. Así que le comenté cual era la situación y al día siguiente me encontré la carta de despido sobre mi mesa”. Ella no quería problemas, sigue explicando Jessica, y yo me encontré sin un trabajo que en ese momento era fundamental para mí.

Sandra y Jessica son dos de las mujeres que protagonizan el vídeo “Voces para la superación”, donde siete víctimas de violencia de género ofrecen su testimonio a cara descubierta para que otras mujeres se sientan identificadas y se animen a dar el paso, denunciar y comenzar una nueva vida.

Según el Sindicato CSIF el dato de que cada día una mujer maltratada abandona su puesto de trabajo, facilitado por el Servicio Estatal Público de Empleo, está muy lejos de reflejar la realidad ya que no hay estadísticas sobre las mujeres maltratadas que han sido despedidas, han solicitado el cese voluntario o un cambio de destino sin desvelar la auténtica razón de ese abandono o cambio laboral.