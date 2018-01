Carlos Sainz: "Lo hemos conseguido tras pelearlo durante dos semanas, ha sido bastante duro"

Carlos Sainz se proclamó este sábado bicampeón del Rally Dakar en la modalidad de coches tras imponerse en la prueba de este 2018. El madrileño sumó un nuevo título a su extraordinaria trayectoria deportiva.

Horas más tarde pasaba por Carrusel Deportivo para comentar sus sensaciones. "Estoy muy contento. Después de dos semanas de pelearlo lo hemos conseguido, ha sido un Rally bastante duro", afirmó.

El propio Sainz reconoció que había sido una de las mejores victorias de su carrera "Yo creo que sí. Por como ha sido el Rally, por como se ha desarrollado la carrera, por la veteranía... teniendo todo esto en cuenta, estoy muy contento".

Carlos Sainz, durante su celebración nada más terminar la etapa / David Fernández (EFE)

El español dio los motivos por los que sigue compitiendo en pruebas tan duras como el Dakar. "Yo corro porque me divierte y sigo disfrutando. Cuando acabé el período del Mundial de Rallys dije que quería ser el primer español en ganar el Dakar en coches. Lo conseguí y ahora hemos logrado repetirlo. Agradezco todo el cariño que estoy recibiendo estos días".

También habló de lo larga que ha sido la edición de 2018. "Sí se ha hecho largo porque lo es, son dos semanas en las que pasan muchas cosas. Esta vez hemos tenido la fortuna de cara, pero es que para ganar una carrera de dos semanas tiene que ir todo bien rodado".

Por último también comentó el problema que tuvo a comienzos de semana con la sanción que finalmente le quitaron. "Tampoco hay que darle muchas vueltas pero sí que estaba disgustado porque no era justo. He hablado todos los días con mi hijo antes y después de cada etapa. Hablaba con él a la hora de la estrategia. Le decía "espero que me des más detalles cuando hablemos de la Fórmula 1".

La felicitación de Luis Moya

Durante la entrevista, Luis Moya, el cual había salido del hospital este mismo sábado después de superar tres aneurismas, se pasó también por el programa para felicitar a su amigo. "Yo lo único que hice fue recuperarme", comentó después de que afirmasen que era él el que realmente había logrado una machada. "Carlos se preocupó mucho por mí, me ha mandado muchos mensajes cariñosos".

Carlos Sainz se mostró muy agradecido y feliz de que su amigo esté ya en su casa. "Me alegro mucho de todo Luis, lo importante ahora es que te recuperes".

LUIS MOYA en @carrusel: "Recomiendo a la gente que se haga un chequeo. Lo mío salió bien, el aneurisma, porque un control te salva la vida. Un chequeo no es complicado" pic.twitter.com/PIfp33NRqf — Carrusel Deportivo (@carrusel) 20 de enero de 2018