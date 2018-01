Rivera: "No estamos ante el caso Gürtel, es el caso PP"

El Caso Gürtel vuelve a estar encima de la mesa con nuevos juicios y por lo tanto la corrupción en el Partido Popular también.

Aunque es cierto que el tema de Cataluña ha sido el foco de atención de todos los medios y políticos estos últimos meses, ahora los partidos de la oposición vuelven a criticar al Partido Popular y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por las tramas de corrupción dentro del partido.

Pedro Sánchez pide un gobierno sin corrupción

El líder del PSOE ha hablado sobre este tema en una asemblea que ha tenido lugar en Elche (Alicante), dentro de una gira que esta haciendo por todas las provincias de España con el objetivo de analizar la actualidad y los problemas del país.

Sin mencionar expresamente los casos de corrupción del PP, ha pedido un gobierno "que no dedique tanto tiempo y tanto esfuerzo a los casos de corrupción que le afectan y que empiece a defender los derechos de la clase media y trabajadora". Ha destacado que un gobierno se tiene que combatir otras cuestiones como son "la desigualdad y la precariedad".

Rivera: "El PP arrastra con los pies la corrupción"

El presidente de Ciudadanos ha sido claro en cuanto a la trama Gürtel y ha apuntado directamente al PP como el responsable de todos los casos de corrupción.

"No estamos ante el caso Gürtel, no estamos ante un caso Valenciano, es el caso PP. Ciudadanos viene insistiendo hace tiempo que el PP es un partido que arrastra los pies con la corrupción, que no limpia la corrupción" ha declarado el líder de la formación naranja este sábado en Barcelona, antes de la manifestación de guardias civiles y policías por la equiparación salarial con los cuerpos policiales autonómicos.

Además, Rivera ha hablado a este respecto de la Púnica dciendo que la prueba de esto es que "hay una senadora imputada por la Púnica y Rajoy sigue en el silencio."

Echenique apunta a Ciudadanos y PSOE

El secretario de de organización de Podemos, ha declarado que la "cloaca y la ciénaga" que hay en el Partido Popular, también afecta en cierta medida al partido de Albert Rivera porque ellos se han encargado de mantener en el poder a Mariano Rajoy.

"Esto no solamente habla de cómo el PP ha saqueado de manera sistemática las instituciones, sino que también interpela" a Ciudadanos, que "mantiene" al PP en la Moncloa o en la Comunidad de Madrid, y al PSOE, que aunque no tiene "un papel tan activo" como C's" ha renunciado en los últimos meses a "poder echar" a Rajoy de la Moncloa", ha indicado en Valencia, en un encuentro sobre redes sociales presidido por él.