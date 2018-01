LaLiga 'ficha' nueve jugadores de Arabia Saudí para equipos de Primera y Segunda

El fútbol moderno ha vivido este domingo uno de sus últimos capítulos. En plena jornada liguera siete equipos de Primera y Segunda han anunciado la llegada de fichajes de Arabia Saudí.

Estos exóticos fichajes llegan a tres equipos de Primera: Villarreal, Levante y Leganés, y cinco de Segunda: Valladolid, Rayo, Numancia y Sporting. De hecho Villarreal y Leganés incorporan a dos jugadores de Arabia Saudí, uno para el primer equipo y otro para el filial.

Fichajes desde Arabia SAudí PACO HERNÁNDEZ

Fichajes en Primera: - El Leganés logró la cesión del mediapunta zurdo Yahia Al-Shehri, internacional en 37 ocasiones con la selección absoluta de Arabia Saudí, procedente del Al-Nasr Riyadh de la Professional League. - El Levante obtuvo la cesión del atacante Fahad Al-Muwallad por el Al-Ittihad de Arabia Saudita, club que milita en la Abdul Latif Jameel League de Arabia Saudita. - Ha llegado al Villarreal el centrocampista internacional Salem Al Dawsari, también en calidad de cedido por el Al-Ittihad. Fichajes en Segunda: - El Valladolid y el Al-Fateh cerraron la cesión del mediocentro Nouh Al-Mousa. - Abdulmajeed Al Sulaiheem, también mediocentro, llega como cedido al Rayo por el Al Shabab. - El Numancia trajo a Alí Al Namer, futbolista saudí de 26 años de edad. Fichajes juveniles: - El juvenil Alshabab Abdullah procedente del Al Shabab aterrizó en Gijón - El mediocentro Jaber Issa que fichó por el Villarreal B. - - Para el filial del Leganés llegó Marwan.

Son jugadores totalmente desconocidos para el gran público aunque internacionales con Arabia Saudí, combinado que jugará el Mundial de Rusia. Llegan en calidad de cedidos hasta final de temporada.

Estos fichajes según ha podido saber la Cadena SER, en varios casos, no son fichajes deportivos o peticiones de ningún equipo técnico, responden a simples intereses empresariales.

Es el caso del Leganés, como ha informado Óscar Egido, la llegada de Al-Shehri no es una petición de la dirección deportiva y, además, hace que no queden fichas libres en el equipo de Butarque y que Asier Garitano pueda quedarse sin su deseado mediocentro si no hay una salida previa ya que Al-Shehri es un centrocampista ofensivo.

En Villarreal, otro de los equipos que ha 'fichado', presenta a su jugador como un "futbolista que que le permitirá al Villarreal ganar visibilidad en el mundo árabe, donde LaLiga es la competición internacional más seguida en esta región del mundo", primando eso a la calidad de los jugadores.

Todos estos movimientos se engloban dentro de un acuerdo entre LaLiga, la General Sports Authority de Arabia Saudí y la Federación de Arabia Saudí para potenciar su fútbol. Lo que no queda del todo claro es si estos jugadores mejorarán el nivel de los equipos a los que llegan.

El acto de presentación tuvo lugar este domingo y en ella estuvo un representante de los equipos españoles que reciben a uno de los jugadores saudíes, en la foto distribuida por los organismos oficiales se puede ver a los presidentes de Sporting de Gijón, Numancia, Valladolid, Rayo Vallecano, Levante además del consejero delegado del Villarreal y un representante del Leganés.

Estos directivos, muchos en Arabia Saudí el día que jugaban sus equipos, estuvieron acompañados por Fernando Sanz, embajador de LaLiga y de Álvaro Iranzo, embajador de España en Arabia Saudí.

Arabia Saudí, a la cola en derechos humanos

Amnistía Internacional cifra en un mínimo de 158 ejecuciones realizadas en Arabia Saudí en 2015, el último año del que se han hecho públicos los datos, que no ofrece el gobierno del país oficialmente. Esta ONG, que posiciona a este país como el cuarto más activo del mundo en cuanto a pena capital en ese año, por detrás de China, Irán y Paquistán

El país con el que LaLiga ha llegado a este acuerdo se basa una monarquía absoluta donde se persigue la homosexualidad, las mujeres pueden ir al fútbol desde hace una semana y lo hacen separadas de los hombres o no pueden conducir (en junio ya podrán hacerlo tras años de esfuerzo).