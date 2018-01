La Universidad de Copenhague debatirá si Puigdemont puede presidir a distancia

Las leyes europeas garantizan la libre circulación de ciudadanos pero exigen solicitar la residencia a las autoridades nacionales pasados tres meses de estancia continuada en un país. Este proceso es el que Puigdemont se podría evitar con la salida puntual a Dinamarca, según fuentes diplomáticas españolas que consideran que el viaje pondrá a cero el contador temporal de su estancia.

Aunque el autentico debate en Dinamarca es el de si las autoridades españolas activarán la orden de arresto para intentar forzar su detención. Una opción que el embajador adjunto de la embajada española en Copenhague, Javier Dago, parece desestimar, aunque en declaraciones a la prensa danesa precisa que depende de lo que decida el juez.

"No les puedo decir que va a pasar porque si se quisiera aprovechar esta opción para arrestarlo, debe decidirlo un juez. Pero cuando se visita un país por un espacio de tiempo corto y el desplazamiento se comunica con pocos días de antelación, es dificil para la Policía tener la demanda a tiempo", ha declarado Dago en el periódico 'Berglinske', uno de los mas leídos del país.

Javier Dago expresa en el 'Berglinske' la "sorpresa" y el desagrado de las autoridades españolas por la convocatoria del debate por entender que Puigdemont es un hombre "carente de prestigio" y que actúa "de forma irresponsable" aunque añade que no habrá ninguna "protesta diplomática oficial".

La Universidad de Copenhague ha invitado al debate a una reconocida profesora en temas europeos. Marlene Wind será la voz contraria a Puigdemont: "Bueno, me han pedido que participe en el debate, no tengo nada que ver con la organizacion, me han llamado del Departamento de Ciencias Politicas para que participe y sea una voz crítica en el debate. Ofrecer una vision crítica de Puigdemont y es lo que voy a hacer mañana", ha explicado a la SER.

Marlene Wind considera increíble que Puigdemont pretenda gobernar desde Bruselas y así lo expresará. "Creo que todavía no es presidente, está en Bélgica y que yo sepa es poco probable que pueda gobernar si no está en España". No soy una experta en temas españoles ,pero creo que la decisión no se ha tomado aún y creo que esto de gobernar desde Belgica no está claro. Yo soy escéptica", ha afirmado. "Creo que esto de gobernar vía Skype no tiene ningún sentido y voy a ser ciertamente crítica sobre este tema mañana", ha añadido.

Wind ha precisado que no tiene nada que ver con la organización del debate pero ha aceptado participar con la esperanza de que "se pueda debatir en la Universidad con gente que no comparte tus ideas, sin que el debate sirva de propaganda a Puigdemont", nos ha dicho muy preocupada ante las reivindicaciones catalanas por entender que pueden generar la explosión de la UE.

"No estoy a favor del sepratismo para nada. Yo apoyo la posición europea. El separatismo es ilegal desde el punto de vista de la ley internacional y de la ley española y no entiendo porque en el siglo XXI tendríamos que tener nuevos estados basados sobre la etnia. Creo que esta discusión que plantean las regiones más ricas en una democracia que funciona bien, como la española, podría inspirar a otras regiones en Europa, incitar a su separación. Y por esto no creo que sea bueno para la estabilidad y que el único que estaría satisfecho si este fuera el futuro, a parte de los catalanes, sería Vladimir Putin", cuenta a la SER.

Marlene Wind, es autora del libro Sovereignty and european integration y directora del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Copenhague.