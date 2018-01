Verónica Echegui cuenta cómo reaccionó cuando un productor "le tocó el culo"

La actriz española que se lanzó a la fama con la película 'Yo soy la Juani', Verónica Echegui, ha relatado como "hace muchos años" un productor "le tocó el culo", y ha pedido a aquellas mujeres que hayan sufrido algún caso de abuso sexual que "hablen" puesto que "todas las demás les van a apoyar". "En aquel momento yo reaccioné, me salió una ira de los mas hondo de mi ser y le grité delante de todo el mundo. No se atrevió a volver a mirarme", ha narrado la actriz en una entrevista concedida a Europa Press, con motivo de la presentación de su nueva película 'Déjate llevar'.

En este sentido, ha expresado que le parece "maravilloso" que las actrices hayan "tenido el valor" de denunciar estas situaciones. "Se está extendiendo como una ola y nos viene muy bien educativamente", ha señalado para lamentar que "antes no se mencionaba como si no existiera" cuando "lleva sucediendo desde el principio de la historia".

"Alguna vez me he parado a pensar en cuantas mujeres a lo largo de la historia habrían sido asesinadas, torturadas o violadas. El número supera cualquier otro genocidio posible. La idea es monstruosa, así que creo que es muy positivo lo que está pasando. El hecho de que nos empecemos a contagiar de esa sororidad, y nos planteemos romper con los roles impuestos socialmente", ha declarado. Asimismo, ha denunciado que le parece "ridículo" que se den opiniones "desde el desconocimiento" desacreditando que las actrices hablen sobre estos casos de abuso como si se tratara de "una moda".

"A cualquiera de esas personas les diría: ¿Tú has sufrido algún tipo de abuso sexual en tu vida? Si lo has sufrido, y no estás hablando, pregúntate por qué, y tendrás la respuesta. Si no lo has sufrido, creo que no deberías opinar, porque no sabes lo que supone para una persona psicológicamente dar el tremendo paso de hablarlo y reconocerlo", ha expresado.

En este contexto, ha resaltado que en cualquier situación histórica en la que se ha dado un abuso excesivo a una minoría de seres humanos ha sido necesaria "una revolución". Así, ha puesto el ejemplo de la época de esclavitud de africanos que eran enviados a EEUU a trabajar de manera obligada. "Fue necesario que uno solo de ellos alzara su voz para que todos los demás comenzaran a quejarse. Obviamente lo que les impedía hacerlo era el miedo y el pánico a las posibles reacciones que pudiera haber en contra de ellos. Ya estaban sufriendo en demasía", ha señalado.

Su nueva película



En cuanto a la película, 'Déjate llevar', se trata de una comedia italiana, ganadora del Premio a la mejor comedia en los Globos de Oro de Italia, que Echegui protagoniza junto al actor Toni Servillo.

El filme cuenta la historia el doctor Elia Venezia (Toni Servillo), un rígido psicoanalista con una vida tranquila y predecible que está separado de su exmujer Giovanna (de la que sigue enamorado). Un día, Elía es alertado por su médico y se ve obligado a cambiar su dieta y a practicar ejercicio diario. Es entonces cuando conoce a Claudia (Verónica Echegui), una joven entrenadora personal más preocupada por el culto al cuerpo que de la mente. De este modo, la energía y la espontaneidad de la joven conducirán a Elía a experimentar una sucesión de contratiempos disparatados a lo ancho y largo de la ciudad de Roma, algo que hará que éste vea la vida de un modo diferente y más despreocupado de lo que está acostumbrado.

Así, la actriz ha relatado que cuando leyó el guión "se enamoró" puesto que "estaba muy bien escrito" y presentaba temas que "conciernen a todo el mundo" de una manera "muy inteligente y con humor".

"Es una comedia fantástica pero porque me creía todo. Partía de una historia de personajes bien creados y bien fundamentados, "ha explicado para añadir que en concreto, con su personaje, una mujer española, joven y extrovertida, "desgraciadamente" se suelen tienen prejuicios sociales, y se "las toma por locas o fáciles". "Me parece que es una peli que rompe estos esquemas y que muestra que esto no es real. Que Claudia es una muchacha entrañable y lindísima que único que le pasa es que esta muy perdida y que no sabe como funcionar. No tiene la confianza en sí misma Como para creer que es capaz de conseguir algo bueno. Y eso es la raíz de lo que le ocurre", ha expresado.

Asimismo, ha explicado que antes del rodaje de esta película ella no sabía hablar italiano, y que por ello estuvo cuatro meses estudiando el idioma antes del rodaje, con el fin de ser capaz de "saber improvisar" y poder mantener conversaciones con Servillo.