Willy Hernangómez: "Quiero jugar. Me da igual dónde"

Willy Hernangómez, que apenas ha jugado 20 de los 47 encuentros que llevan disputados los New York Knicks esta temporada, reconoció hoy a Efe que cree que habrá un cambio en su situación antes de que se alcance la fecha límite de traspasos en la NBA, fijada para el 8 de febrero.

"Creo y espero que así sea", dijo el madrileño, al ser preguntado al respecto, tras la derrota de su equipo frente a Los Angeles Lakers por 127-107. "Creo que va a haber un cambio: supongo que para bien, peor no creo que pueda ser. Me gustaría poder seguir aquí, pero no cierro las puertas a nada. Lo que quiero es jugar. Quedan unas semanas para el cierre del mercado de traspasos y quiero jugar", añadió.

"Quiero jugar. Me da igual dónde"

"Ya he tenido la experiencia de jugar en Nueva York. Me encanta la ciudad, los fans, los compañeros... pero tengo 23 años, soy muy ambicioso, estoy hambriento y quiero jugar. Me da igual dónde. Estoy preparado para todo y trabajando para cambiar la situación y jugar ya", manifestó.

Tras su temporada de debut en la que promedió 8,2 puntos y 7 rebotes por partido en 18,4 minutos de media, Hernangómez ha bajado a promediar 4,4 puntos y 2,9 rebotes en 9,3 minutos de media.

"Este año estoy pasando mucho más tiempo en un gimnasio que en una pista"

"Está siendo una temporada distinta. A todos nos gusta jugar, sobre todo en mi caso después del año pasado, que lo hice mejor de lo que nadie esperaba. Este año estoy pasando mucho más tiempo en un gimnasio que en una pista", declaró.

"Físicamente estoy mejor que nunca. Trabajo con paciencia y mejorando el tiro y otras cosas para estar preparado cuando tenga la oportunidad de jugar, no solo unos minutos", indicó.

Hernangómez no tira la toalla y asegura tener una mentalidad "muy positiva". "Uno se adapta a la situación. Tuve experiencia en el Real Madrid con momentos duros. No he dejado de trabajar, de hecho, no he tenido ni un día libre en todo el año. Espero que dentro de poco cambien las cosas", valoró.

Por su parte, su compañero en los Knicks Kristaps Porzingis, reconoció a Efe que Hernangómez está "frustrado" por su situación. "Somos buenos amigos e intento decirle que siga trabajando, que no baje la cabeza y no enseñe que está frustrado. Está claro que lo está y es normal. Tiene que seguir con actitud positiva, seguir trabajando y estoy segurísimo de que, si hace so, llegará su momento y estará preparado", manifestó.