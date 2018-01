El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, recordó que tienen "jugadores muy importantes" para poder optar a la remontada en la Copa del Rey ante el Sevilla en un partido de vuelta donde deben "ganar más allá de que esté o no" un futbolista que les está dando mucho desde su retorno como Diego Costa.

"Tenemos jugadores muy importantes para seguir compitiendo como lo venimos haciendo hasta ahora. En su ausencia, íbamos segundos en la Liga y, más allá de la eliminación en la Champions, el equipo compitió bastante bien en la competición más importante. Confío en los futbolistas que tengo y miro hacia delante para llevar el partido donde queremos nosotros", expresó Simeone este lunes en rueda de prensa.

El Cholo insistió en que la ausencia del de Lagarto no cambia nada el planteamiento. "Mas allá de que esté o no el equipo tiene que ganar y por encima de las individualidades está el equipo. Lo que tenemos que hacer es jugar con lo que tenemos y pensando en ganar", admitió.

Dos semanas sin Diego Costa El equipo de Simeone pierde a su delantero por una elongación muscular en los aductores.

El técnico argentino recalcó que la Copa del Rey les parece "ilusionante" y que pese al resultado adverso de la ida siguen "con el mismo pensamiento" de cara a un partido "difícil" y una eliminatoria "mejor presentada para el Sevilla".

"Siempre soy optimista de cara a lo que tenemos y veo, sobre todo conociendo el plantel que tenemos. Veo al equipo bien. El segundo tiempo con el Sevilla fue bueno y el partido contra el Girona fue bueno, pero no nos acompañaron los detalles que te hacen ganar o perder. Obviamente, tenemos que mejorar y cometer los menos errores posibles porque los partidos se ganan o se pierden por estos errores", añadió Simeone.

"El Sevilla está con un sistema en el que se encuentran cómodos, gente por dentro que ofensivamente va bien, delanteros con gol y con la asociación Banega-Nzonzi que está trabajando bien", comentó el exfutbolista argentino.

Simeone profundizó sobre estos dos centrocampistas, "los dueños del Sevilla futbolísticamente hablando", recalcando que "la idea es jugar con gente abierta como Carrasco o Correa para intentar lastimarles por fuera y sacarles de la posición cómoda que tienen en el medio". "Cuánto menos participen, más lo sufren", aseveró.

Las críticas de la prensa

Tras sus declaraciones del pasado sábado sobre la disparidad de opiniones entre la prensa y él sobre cómo está el Atlético, Simeone dejó claro que todo se debe a que el club ha "crecido enormemente, es importante y despierta emociones".

"Ustedes (los periodistas) están para la crítica continua, positiva o negativa, a veces sabiendo cosas de los vestuarios y otras que no como aquellos que decían que Diego Costa salía del campo porque estaba pensando en el Sevilla y era porque estaba mal de la pierna, el entrenador no le saca porque sí", argumentó.

Para el argentino, "la posición actual del club te obliga a ganar o tener que ganar" y eso no exime al entrenador, aunque zanjó con un "no" la pregunta sobre si era la vez que más se sentía cuestionado por la afición. "La postura del entrenador está expuesta continuamente y sabe que juega a partir de los resultados. No creo que uno dure mucho tiempo si no gana y juega espectacularmente porque siempre se les dirá algo diferente", opinó.

Finalmente, Simeone achacó a que, "posiblemente", el que habla de falta de ambición del equipo "no conoce" un vestuario que lleva "seis años compitiendo en la mejor Liga del mundo con los extraordinarios y superpoderosos Real Madrid y FC Barcelona".

"Siempre ha estado cerca de ellos, compitiendo en varias finales con los mejores del mundo, eso son los chicos que tenemos. No es fácil mantener esa regularidad en el tiempo, pero ellos sí y en un nivel extraordinario, me siento orgulloso de haberles tenido de jóvenes y ahora de más mayores", sentenció.