Un surfista corona la considerada como la "ola más grande de la historia"

El surfista portugués Hugo Vau, un especialista en olas gigantes, ha coronado a 'Big Mama', la considerada por muchos como la "ola más grande" de la historia. A falta de confirmación oficial, Vau podría haber batido un récord mundial al haber surfeado una ola de unos 35 metros de altura, la más alta de la que se tiene constancia en este deporte, tal y como recoge SapodeSporto.

La hazaña, que ha sido incluida entre las nominadas a los premios Big Wave Awards de la Liga Mundial de Surf, tuvo lugar el pasado miércoles en la Playa del Norte del municipio luso de Nazaré. Una región que ha convertido las gigantescas olas de sus playas en un reclamo turístico para los surfistas, hasta tal punto de convertirse en un lugar de referencia del surf en la actualidad.

"Hoy probablemente vi la mayor ola surfeada en Nazaré"

Las condiciones climáticas extremas, con fuertes vientos constantes, provocan que Nazaré sea una región ideal para todos aquellos surfistas que busquen olas gigantes. Sin embargo, tal y como explica el fotógrafo del equipo de Vau, Jorge Leal, nunca antes había visto algo semejante a 'Big Mama': "Hoy probablemente vi la mayor ola surfeada en Nazaré por Hugo Vau".

En declaraciones a la agencia de prensa portuguesa Lusa, el surfista, quien ha dejado en manos del comité de evaluación la decisión sobre la verdadera dimensión de la ola, aseguraba haber esperado 7 años para poder disfrutar de algo semejante: "Hemos estado esperando durante 7 años una ola de este tamaño y explotó de una manera muy potente y agresiva, muchos de los presentes dijeron que nunca habían visto nada parecido".

No existe un método científico para medir las olas

En declaraciones a Lusa, el surfista asegura que no hay un método científico para la medición de olas: "Normalmente se calcula el tamaño de la ola a partir de la altura del surfista". En base a esta medición, el equipo de Vau considera que 'Big Mama' contaba con 35 metros de altura. El método considerado como más acertado en la actualidad, elaborado por Willard Bascom Newell aplicando matemática y física a la medición, mide la ola desde su cresta hasta la base de la ola.

Mientras tanto, en Hawái miden la ola desde su parte trasera. Sin embargo, se trata de un método cargado de polémica, puesto que no ofrece datos tan precisos como el de Bascom. En definitiva, existen un gran número de métodos e interpretaciones para medir una ola, pero ninguno que lo haga con una exactitud.

Por lo tanto, en caso de que el comité de evaluación confirme la altura de 'Big Mama', Hugo Vau entraría en el Libro Guinness de los Récords al superar al estadounidense Garrett McNamara, que en 2011 surfeó sobre una ola de 23,77 metros en la misma playa. Cuatro años después, el francés Benjamin Sanchís batió el récord de McNamara, al coronar una ola de 33 metros, aunque su hito nunca fue reconocido por el comité.

Sea la más grande de la historia o no, Vau reconoce coronar a 'Big Mama' fue un momento "mágico": "Me quedé con la noción del tamaño por el sitio donde estalló y porque, en la curva que hice, me quedé frente a ella y pude ver su tamaño. Después fui a la derecha y llevé a cabo un descenso interminable."