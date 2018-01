El Senado de EEUU vota este lunes para acabar con el 'cierre de gobierno'

Todas las celebraciones que Donald Trump había organizado para celebrar su primer aniversario en la Casa Blanca se han venido por abajo por la parálisis en la que vive la administración estadounidense desde la medianoche del sábado. El impacto ha sido relativo durante el fin de semana pero hoy lunes, miles de funcionarios se quedarán en sus casas hasta que los senadores aprueben un acuerdo en los presupuestos, aunque sea un acuerdo de mínimos.

Los senadores republicanos y demócratas han estado negociando hasta última hora de la noche del domingo cuando estaba prevista una votación para reabrir la administración a primera hora de hoy. Pero sigue sin haber acuerdo.

Aun así, el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, ha convocado una votación para mediodía (18:00 hora de la península). McConnell ha ofrecido a la oposición negociar una legislación que resuelva la situación de los 'dreamers' (que es la exigencia demócrata), la seguridad en la frontera y el incremento en defensa (que son las de Donald Trump), antes del 8 de febrero a cambio de que los demócratas aprueben una prórroga de los presupuestos que permita reabrir el gobierno hasta ese día, cuando se tendrán que aprobar los presupuestos definitivos.

El líder de la minoría demócrata, Chuck Schummer, ha mostrado su disposición a seguir negociando pero ha subrayado que todavía no hay acuerdo.

Una veintena de senadores moderados de los dos partidos, han estado buscando puntos comunes que permitan reabrir el gobierno hasta el 8 de febrero con el compromiso de encontrar una solución para los 'dreamers'. Pero no está claro si los líderes de sus respectivo partidos apoyan esta propuesta y, sobre todo, representantes de más radicales.

Los cuatro senadores republicanos que votaron en contra de los presupuestos el viernes pasado, mediante esta propuesta, votarían a favor. Esto significa que el Partido Republicano tendría la mayoría mínima para aprobar los presupuestos con la "opción nuclear", un mecanismo por el que no necesitarían el apoyo demócrata, que ya aplicaron para aprobar la reforma fiscal.

Miles de estadounidenses afectados por la parálisis en la administración

El cierre de gobierno significa que alrededor de 800,000 funcionarios no van a ir a trabajar. Y un millón y medio, considerado personal esencial, trabajará pero no cobrará hasta que no se aprueben los presupuestos.

Hoy van a cerrar la mayoría de edificios federales, los ministerios, alrededor del 50% del personal civil del Pentágono no trabajará, las secretarías más afectadas son la de Educación, de Desarrollo Urbano y la agencia de Protección Ambiental, ya que más del 90% de su personal se quedará en casa. También estarán paralizados los proyectos de investigación (por ejemplo, afectará a la NASA).

El cierre de gobierno puede que afecte al personal de parques naturales, museos, zoos, oficinas de pasaportes y servicios federales de deporte... aunque la administración no ha aclarado en qué medida.

Lo que sigue funcionando con normalidad son los colegios y hospitales, cárceles, aeropuertos, cortes federales, la investigación por cierto del FBI –la que dirige Robert Mueller sobre la trama rusa- no se verá afectada; tampoco los congresistas y senadores, que estos funcionarios sí, seguirán cobrando a pesar del "shutdown", del cierre de gobierno.