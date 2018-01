Puigdemont: "El artículo 155 es un eufemismo de un estado de excepción"

Desde la Universidad de Copenhague, donde participa en un coloquio, el expresident Carles Puigdemont ha comparado a Cataluña con Dinamarca: "Somos dos naciones pequeñas que han sobrevivido todas las vicisitudes históricas". El juez Llarena, que investiga los hechos relacionados con el proceso soberanista, ha descartado reactivar la orden europea de detención porque cree que Puigdemont busca forzar su arresto para así tener una "justificación" que le permita delegar su voto. Precisamente este lunes, el president del Parlament ha propuesto a formalmente a Puigdemont como candidato a la presidencia. El expresident ha llegado esta mañana a la capital danesa, invitado por el departamento de Ciencias Políticas de la Universidad para el debate: '¿Cataluña y Europa, en una encrucijada por la democracia?'.

En medio de una gran expectación, Carles Puigdemont está desgranando su visión sobre la actual situación en Cataluña. "El artículo 155 se ha convertido en un eufemismo de un estado de excepción contra un gobierno democráticamente elegido, por tanto, una desgracia para los demócratas de Europa", ha afirmado para añadir que esta situación es "debe acabar inmediatamente".

Puigdemont ha acusado a Rajoy de "autoritario" y sostiene que "la sombra del franquismo" sigue ahí a la par que exige una "solución negociada, política, no penal". Ha explicado que trataron de negociar "para un referéndum como sucedió en Escocia. Lamentablemente, fallamos. Desde 2013, en 18 ocasiones nuestro Govern intentó negociar un referéndum en Cataluña. La respuesta del Gobierno de Rajoy fue siempre la misma: no. Para Madrid no somos más que una provincia".

En un momento del coloquio le han preguntado si piensa regresar a España. Puigdemont no ha contestado y emplaza a mañana a un contacto con los medios.

"¿Qué será de Europa si no es capaz de defender sus propios valores?"

El expresident ha explicado que creían que en la Europa de 2017, "la violación de derechos fundamentales quedaría descartada como herramienta política de Madrid". Sobre las pasadas elecciones ha dicho que "los catalanes mandaron un mensaje al mundo: 'no nos rendiremos ante el autoritarismo".

Preguntado por el moderador del debate, Puigdemont ha respondido que el "problema catalán tiene que ver con la democracia, no con el populismo". Ha comparado las consecuencias de lo que ocurre en Cataluña con el brexit en el Reino Unido: "¿Formar parte de una familia política es más importante que el hecho de que se violen derechos fundamentales? Lo que pasa en Cataluña es decisivo para el futuro de Europa, tanto como el brexit", ha sostenido en su intervención.

Puigdemont ha afirmado que la UE actúa con "doble rasero" y trata de forma diferente a Estados grandes y pequeños, y les ha pedido que no vean como una crisis potencial el movimiento independentista catalán, y sí como una oportunidad para mostrar que la democracia es más importante que todas las fronteras, y que se pueden resolver conflictos a través de los votos.

Antes las reflexiones de algunos profesores universitarios que participaban en el coloquio, Puigdemont ha dicho que no quiere "una UE con naciones sin relaciones en común" y que su idea es "una UE más fuerte, más unida, con más poder de los ciudadanos, no solo de los países con mayor economía". En concreto, la profesora Marlene Wind, le ha preguntado si le gustaría que en Europa hubiese 200 o 300 naciones con solo una identidad. El expresident ha respondido que su intenión no es construir un país con una sola lengua, sino un "Estado abierto, que hable cuatro o cinco lenguas".



Expectación en la sala del coloquio. / Universidad de Copenhaguen