Zidane: "Me molesta cuando oigo que he ganado yo el pulso"

Dicho y hecho. Explicó Zidane de manera muy clara y concisa que no necesitaba ahora un portero y se desbarató la idea de la llegada de Kepa, que ayer renovó por el Athletic hasta 2025.

Zidane, firme a sus ideas de defender a sus jugadores, se salió con la suya. Pero al francés le disgusta mucho que se diga que ha ganado un pulso y así lo ha explicado en la rueda de prensa. "Me molesta cuando escucho algunos comentarios que dicen que al final he ganado yo. Mi preocupación diaria son mis jugadores, el resto no me ocupa. No quiero hablar de jugadores que no son del Madrid. El otro día dije alguien de otro y parecía que lo quiero aquí".

Zidane, que confirmó la vuelta de Sergio Ramos para el partido este miércoles de Copa ante el Leganes -"va a venir con nosotros mañana y luego veremos cómo va a estar"-, se mostró molesto también al hablar de las burlas a Cristiano Ronaldo por haberse mirado la raja cerca del ojo izquierdo en el móvil del médico que acudió a atenderlo. "Es que lo de la gente que habla, que dicen, no lo podemos controlar. Ha cogido el móvil para ver lo que tenía exactamente, era una herida muy grande y ya está. Luego los comentarios de fuera no podemos hacer nada".