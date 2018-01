"No lo conozco, no le he visto. Vendrá, lo veré e intentaré sacar lo que tenga como con cualquiera. Pero no te podría decir si tiene nivel o no lo tiene. Sé que es internacional pero no sé el nivel que tiene ni que puede dar. Lo desconozco", indicó en la rueda de prensa previa al duelo de vuelta de cuartos de final de la Copa del Rey contra el Real Madrid.

El jugador, centrocampista ofensivo, no encaja en el perfil del mediocentro que Garitano ha solicitado en los últimos días: "Yo soy un empleado, soy el entrenador. Intento sacar rendimiento a lo que me traen. Ya dije lo que me hacía falta para equilibrar la plantilla y estaremos trabajando para que así sea. Será difícil pero todavía quedan siete días".

"Todo el mundo sabe lo que yo quería deportivamente. Pero no dejo de ser un entrenador y mi labor será intentar sacar rendimiento a los jugadores que me traigan. Ya sabíais que yo desde la salida de Erik Morán creo que estamos desequilibrados en esa situación. Si podemos incorporar, fenomenal. Y si no sacaremos rendimiento a cada uno de los jugadores que tenga aquí. Esa es mi misión como entrenador", comentó también.

Al igual que en el caso de su club, varios son los equipos españoles que han incorporado futbolistas saudíes en los últimos días: "Es algo nuevo y yo como entrenador siempre digo lo mismo, el trabajo de entrenador es adaptarse. Será otra experiencia. Las valoraciones las haremos como digo yo siempre a final de temporada".

Preguntado acerca de si situaciones como estas pueden condicionar su continuidad en el club al final de la campaña, dijo: "Yo las valoraciones de todo lo que pasa en el año las hago a final de temporada. Cuando acabe veremos qué ha pasado desde el principio y ya está. Entonces sacaremos las conclusiones que tenga que sacar".

Garitano reconoció haber sido informado de su posible llegada aproximadamente hace diez días y no tuvo dudas de que Al-Shehri será bien recibido por la plantilla: "Tenemos un gran vestuario, muy buena gente. A cualquier jugador que incorporemos lo va a recibir increíblemente bien. Le van a ayudar a adaptarse y van a ser grandes compañeros. Este vestuario es así".