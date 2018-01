Trudeau pide un debate crítico sobre el género y el acoso sexual "sistémico"

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha pedido este martes un debate crítico sobre el género, porque el acoso sexual es un "problema sistémico" e "inaceptable", a la vez que instó a los líderes y a las empresas a promover el empleo femenino y la equidad salarial.

Los movimientos femeninas #MeToo (Yo también) o Time is up (Se acabó) promovidos desde Hollywood y las Marchas de las Mujeres en Estados Unidos y otras partes del mundo "nos dicen que necesitamos un debate crítico sobre género", afirmó Trudeau durante su discurso en el Foro Económico Mundial. "El tiempo realmente se acabó", dijo Trudeau, que indicó que hay que actuar a nivel político y empresarial al contratar, promover y retener a más mujeres, porque consideró que no solo "es lo justo o lo correcto, sino porque es inteligente hacerlo".