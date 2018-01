Un centenar de niños asesinados en España

El objetivo de Los últimos 100, explican desde Save the Children, es crear un movimiento ciudadano para concienciar a los responsables políticos de la necesidad de aprobar, de forma urgente, una ley para erradicar la violencia contra la infancia. La ONG lamenta que este tema no sea una prioridad para el gobierno de Rajoy que lo ha eliminado de la agenda del 2018 a pesar de que hay consenso entre todos los grupos políticos sobre la necesidad de la ley. Save the Children quiere incluir en la nueva legislación, entre otras medidas, que se suspendan los derechos de vista a los padres acusados de maltrato desde el momento en el que se presenta la denuncia y que la prescripción de los delitos de abusos a menores empiece a contar a partir del momento en el que la víctima cumpla 30 años y no 18 como contempla la ley actual.

A esta campaña de Save the Children se han unido numerosas caras conocidas como Alejandro Sanz, Elena Anaya, Cayetana Guillén Cuervo o Asier Etxeandia. Ellos han prestado su voz para hablar de casos reales de niños que han muerto víctimas de violencia. Ana Sastre, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de esta organización explicaba que las muertes sólo son el impacto más visible de la violencia contra la infancia. Durante 2016, según los datos del Ministerio del Interior, en España se presentaron 37.495 denuncias por delitos violentos contra menores de edad. Hay que tener en cuenta, señalan desde Save the Children, que la mayoría de los casos no salen a la luz ni llegan a la policía jamás porque los menores no saben cómo denunciar, les da miedo o ni siquiera saben que están siendo agredidos.

Las formas más habituales de violencia contra los menores son; el abuso sexual, la violencia de género, el maltrato y el acoso escolar. Sobre los abusos sexuales hay que señalar que de todas las denuncias presentadas en el último año más de la mitad tenían a un menor como víctima. En violencia de género, durante 2017 ocho niños fueron asesinados y 24 quedaron huérfanos. Durante 2016 en España se interpusieron 4.650 denuncias por malos tratos a menores en el ámbito familiar. En cuanto al acoso escolar, según el informe “Yo a eso no juego” elaborado por esta ONG, en España un 9’3% de los estudiantes considera que ha sufrido acoso en los últimos dos meses.