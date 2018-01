Descubren cómo funciona la "toxina terrorífica" del ciempiés más letal

Un grupo de investigadores chino ha descrito por primera vez, en un artículo publicado en la revista de divulgación científica Proceedings of the National Academy of Sciences, la toxina que permite a la escolopendra china de cabeza roja (Scolopendra subspinipes mutilans), popularmente conocida como ciempiés de cabeza dorada, acabar con presas hasta 15 veces más grandes que él.

Según explica el estudio, esta potente toxina, que permite a este ciempiés, de apenas 20 centímetros de longitud y tres gramos de peso que es capaz de acabar con animales como pequeños ratones, tal y como han mostrado los investigadores a través de un vídeo, hace que el cerebro detenga el corazón de sus víctimas hasta su muerte. Una toxina que ha sido renombrada como 'Ssm Spooky Toxin' ("Toxina terrorífica Ssm).

Los científicos describen la toxina del ciempiés

Hasta el momento, la comunidad científica conocía los letales ataques de este pequeño animal. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando se ha descubierto cómo actúa la toxina que ayuda a este animal a acabar con sus presas. Un descubrimiento que ha tenido lugar mientras el equipo de investigación comenzó a probar cómo actúan las distintas moléculas que componen el veneno de la escolopendra.

Fue entonces cuando el equipo descubrió que la toxina del ciempiés bloquea el potasio que entra y sale de las células. Gracias a ello, el veneno impide que el cerebro le indique al corazón que lata, provocando que el animal muera en cuestión de segundos. Por otro lado, el movimiento del potasio también es importante para las células en las vías respiratorias, por lo que la víctima de una picadura también puede tener problemas para respirar.

El antídoto contra la toxina del ciempiés

El veneno de este animal, letal para pequeños animales como gusanos, grillos, caracoles, sapos, lagartijas, serpientes y murciélagos, no suele matar a seres humanos. Cuando las personas son mordidas por un ciempiés de cabeza dorada, experimentan mucho dolor, tanto que muchas acuden al hospital. Sin embargo, no suele ser letal, a pesar de que se haya registrado alguna muerte por esta causa.

Ahora que han descubierto cómo actúa la toxina de este animal, los investigadores creen que existe un posible antídoto para la picadura. Se trata de la retigabina, un medicamento utilizado para mitigar las convulsiones en pacientes con epilepsia que reestablece el funcionamiento de los canales de potasio. Por lo tanto, puede ser un antídoto ideal para todos aquellos seres que han sido atacados por ciempiés de cabeza dorada.