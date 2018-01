"Llegué aquí para cumplir un sueño y es hora de despertar. El sueño se terminó, pero duró más de lo que jamás yo hubiera pensado", ha confesado emocionado el argentino Javier Mascherano en el día de su adiós como jugador del Barcelona.

El club catalán le ha despedido este miércoles con todos los honores, en el Auditorio 1899 del Camp Nou, acompañado de toda la plantilla azulgrana -además de sus excompañeros Carles Puyol y Eric Abidal-, del cuerpo técnico y la cúpula directiva.

Y flanqueado además por los 18 títulos que ha ganado durante 7 temporadas y media, en las que ha defendido 334 veces la camiseta del Barça: 2 Ligas de Campeones, 4 Ligas, 4 Copas del Rey, 2 Supercopas de España y 2 Mundiales de Clubes.

"No me quedo con los títulos, sino con el día a día, con haber podido disfrutar de momentos únicos y de haber tenido la posibilidad de jugar con los mejores del mundo", ha explicado el internacional argentino, que se marcha al Hebei China Fortune tras convertirse en el tercer extranjero que más veces ha vestido la elástica azulgrana, tras Leo Messi y Dani Alves.

Gerard Piqué se despide de Mascherano recordando lo que hicieron sin esperarlo Los jugadores sel Barcelona se despiden del Jefecito en un vídeo con 'troleo' de Aleix Vidal incluido.

Llegó en verano de 2010, procedente del Liverpool. El Barcelona pagó 24 millones por un mediocentro defensivo que acabó reconvertido a central. Algo lógico, según él, "porque el Barça tiene el mejor mediocentro del mundo", ha apuntado en referencia a Sergio Busquets.

Durante todos estos años ha podido comprobar que "el Barça es un club especial" y que "su grandeza se puede ver en todo el mundo y creo que viene dada por los valores que transmite".

En el Camp Nou, el 'Jefecito' se convirtió en un líder natural, un futbolista respetado por todo el vestuario, aunque él ha asegurado que nunca intentó ser un referente en nada: "Nunca actué pensando en ser un ejemplo. Realmente el afortunado aquí soy yo, por haber formado parte de este grupo durante tanto tiempo".

El ambiente en el vestuario

Y es que Mascherano no esperaba encontrarse una ambiente tan bueno cuando fichó. "Cuando llegué, pensé que me iba a encontrar con un vestuario difícil, por los grandes jugadores que había y por todo lo que se había ganado anteriormente, pero fue todo lo contrario. Me encontré con un grupo humano espectacular. El vestuario fue el secreto de que el Barça haya estado allá arriba todos estos años", ha subrayado.

Sus compañeros, además de arroparle esta mañana en el acto de su despedida, le han obsequiad hoy con un vídeo-mensaje de agradecimiento que han grabado de forma individualizada, incluido el excapitán Xavi Hernández, ahora enrolado en el fútbol catarí.

"Siempre he dicho que lo más difícil de jugar en el Barcelona es que un día te tienes que ir", ha apuntado. Bartomeu ha explicado un anécdota al respecto. "Al final de las últimas temporadas, Javi me enviaba un mensaje para decirme: 'presi, éste ha sido mi último año, creo que ya no puedo ser más útil al equipo', y había que convencerlo de que podía seguir".