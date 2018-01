Cs carga contra Rajoy por la brecha salarial pero no apoya la huelga feminista del 8 de marzo

A pesar de la "incredulidad" que ha provocado en Ciudadanos las declaraciones de Mariano Rajoy sobre la brecha salarial, el partido de Albert Rivera no se plantea apoyar la huelga feminista del próximo 8 de marzo que exige precisamente acabar con la desigualdad laboral entre hombres y mujeres. El portavoz parlamentario, Juan Carlos Girauta, "no cree que su formación vaya a estar ahí".

El miércoles en una entrevista en Onda Cero, el presidente del Gobierno aseguraba que la lucha por la igualdad salarial entre hombres y mujeres no era un asunto de su competencia, unas declaraciones que han provocado que Ciudadanos registre una batería de preguntas para que el Ejecutivo aclare su posición. Este jueves era el portavoz parlamentario, Juan Carlos Girauta, quien cargaba contra Rajoy por esas palabras.

"No tiene explicación que el señor Rajoy no sepa que es una obligación de los poderes públicos velar para que se respeten estos principios. Nosotros tenemos muy presente este problema de la brecha salarial, hemos arrancado algunas medidas de conciliación que tienen que ver con el tratamiento igual de hombres y mujeres en el trabajo". El jefe del Ejecutivo, ha dicho Girauta, "debe saber que la igualdad de los salarios entre hombres y mujeres está recogida en la Constitución española", "concretamente en el artículo 35", ha zanjado.

No apoyan la huelga feminista del 8 de marzo

Sin embargo, a pesar de la reacción del portavoz por las palabras del presidente, el partido de Rivera no se plantea respaldar la protesta feminista del próximo 8 de marzo. El paro, convocado por distintos movimientos y que coincide con la celebración del Día Internacional de la Mujer, pretende evidenciar la importancia de la mujer en todos los ámbitos (laboral, doméstico, estudiantil y de consumo) y denunciar así la desigualdad de género.

Fuentes de la formación aseguran que su compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres lo demuestran en su actividad parlamentaria y no acudiendo a manifestaciones o respaldando huelgas. Ciudadanos ha registrado varias iniciativas en este sentido. Sin embargo, el partido sí se ha volcado en otras protestas como la que se celebró el pasado fin de semana en Barcelona para reclamar la equiparación de los salarios entre cuerpos policiales.