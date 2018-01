La nueva jueza del Tribunal de Derechos Humanos considera que los homosexuales pueden desarrollar patologías

La nueva jueza que representa a España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, María Elósegui, ha publicado varios artículos y libros donde dice que la homosexualidad produce diversas patologías. En sus escritos defiende que tanto homosexuales como transexuales deben someterse a una terapia tanto "psicológica" como "psiquiátrica".

Esta doctrina aparece publicada en su libro Diez temas de género: hombre y mujer ante los derechos reproductivos, el cual ha sido presentado durante varias entrevistas de medios y páginas web conservadoras.

Ser homosexual puede provocar diferentes patologías

En una entrevista difundida por la web almudi.org, Elósegui comenta que ir en contra de tú propia biología puede provocar diferentes patologías, refiriéndose a los homosexuales.

"En el libro vemos cómo esa construcción de la identidad sexual al margen del sexo biológico es factible debido a la libertad humana y a que los seres humanos no estamos determinados por la biología" pero "quienes construyan y realicen su comportamiento sexual de acuerdo a su sexo biológico desarrollarán una conducta equilibrada y sana, y quienes se empeñen en ir contra su biología desarrollarán distintas patologías. Eso está claro".

Por otro lado, al principio de esta misma entrevista, la magistrada habla de la igualdad salarial y de la necesidad de que las mujeres se incorporen al mercado laboral, pero no para emanciparse. "Eso no es por una defensa de la liberación y emancipación de la mujer. Las mujeres hoy no quieren emanciparse de nada. Pero es la sociedad, el Estado y el mercado laboral los que necesitan la presencia de las mujeres para humanizarlo".

En otro artículo, publicado por el diario El Comercio de Perú en 2014, la magistrada analiza sobre la decisión del Tribunal Constitucional de el país de denegar a un transexual peruano a permitirle cambiar su sexo en el registro civil y que fue operado en España.

En el escrito pone en duda que cirugías de este tipo pagadas con dinero público sean la solución y pone como solución terapias "psicológicas y psiquiátricas". "Existen numerosas referencias científicas recientes que abogan por las terapias psicológico-psiquiátricas y testimonios de los propios transexuales al respecto".

La conducta homosexual es más compulsiva

En otro de sus libros titulado El rostro de la violencia. Más allá del dolor de las mujeres publicado en 2002, escribe junto a Carmen Marcuello un capítulo que aboga por "unas relaciones sexuales de género" según ha recogido eldiario.es.

En el texto afirma que los homosexuales tienen una actitud más compulsiva, sin basarse en ningún tipo de estudio concreto. "la conducta homosexual, que como se sabe es mucho más compulsiva" lleva "a tener un elevado número de parejas, hasta el punto de que el conocido sociólogo homosexual alemán Danneccker ha escrito 'La fiel amistad homosexual es un mito'".

Además, según ha publicado el medio español, Elósegui habla de la promiscuidad como estilo de vida, de que esto no solo ha llevado "a un aumento de las enfermedades de transmisión sexual, sino también a la aparición o el aumento de patologías psicosexuales y lo que se dio en llamar la patología familiar, en una sociedad como la americana donde demasiados niños duermen esta noche sin un padre en casa".