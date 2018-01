Así es el videojuego "más frustrante y difícil de la historia"

En un vídeo de apenas un minuto y medio, el tuitero @p_men876 ha demostrado que el 'TrapAdventure 2' no es un juego de plataformas cualquiera. El hecho de morir de 13 formas distintas en apenas 90 segundos ha convertido a este videojuego, que se asemeja a otros títulos de plataformas clásicos como Mario Bros, en el gran reto de los usuarios de Twitter, quienes se han descargado este título con el objetivo de superar el complicado reto.

Sin embargo, su desarrollador recomienda, a aquellas personas que se irriten con facilidad, que no jueguen a este juego. Un videojuego que es publicitado en la Apple Store como "el más frustrante, difícil e irritante de la historia" y que se las ingeniará para acabar de mil y una formas con el jugador, quien estará representado en el videojuego por un pequeño personaje que será sometido a un gran número de pruebas durante cada pantalla.

El éxito viral que llega dos años después

El juego, desarrollado por Hiroyoshi Oshiba, fue lanzado en 2016 en la Apple Store. Por aquel entonces, el creador del juego ya alertaba de su extrema dificultad. Sin embargo, no logró el éxito esperado (a pesar de que fuera de carácter gratuito). Ahora, gracias al vídeo compartido en Twitter por @p_men876, que ya cuenta con más de 12 millones de reproducciones, el juego (que cuesta 1,09 euros) se ha convertido en un éxito de ventas.

Al comenzar el juego, 'TrapAdventure 2' parece otro título de plataformas más. Sin embargo, tan solo hay que recorrer un par de metros para comprobar que es un juego diferente que tratará de sacarte de tus casillas con trampas inesperadas. Desde pinchos que emergen del suelo hasta que plataformas que cambian de lugar de forma misteriosa e incluso paredes que te aplastan si pasas demasiado tiempo sobre ellas.

El auge del género 'masocore'

A pesar de ser anunciado como el juego más complicado de todos los tiempos, 'TrapAdventure 2' es tan solo un título más del género 'masocore'. Un género, cada vez más popular, que tiene como objetivo desesperar al jugador que se encuentra frente a la pantalla con pruebas muy difíciles de superar. Retos que provocan una gran adicción y que han elevado a este género a un nuevo nivel.

Hasta la fecha, 'I Wanna be the Guy' es el juego más famoso de este género. Sin embargo, otros como 'Flappy Bird' (que llegó incluso a ser eliminado de las tiendas de aplicaciones), 1001 Spikes o Syobon Action, entre otros. Por esa misma razón, si no eres capaz de mantener la calma, será mejor que no juegues. De hecho, el desarrollador del juego asegura que "no asumirá ninguna responsabilidad" por los disgustos que este juego pueda causar. Por lo tanto, si quieres probar una experiencia que te lleve al extremo, 'TrapAdventure 2' es tu juego.