A Zidane le preguntaron varias veces cuál es el problema de este Real Madrid desastroso que a 26 de enero le queda una única carta en la baraja. La eliminatoria de Champions ante el PSG. Encontrado el problema, llegará la solución. Y sí, Zidane tiene clara cuál es la única pócima mágica que necesita el Madrid para salir de esta mala racha de resultados y juego. La ilusión.

¿Ha encontrado Zidane una solución al problema?, le preguntaron. "Vamos a trabajar para eso. Intento cuando preparo el partido hacerlo para ganarlo. Mañana voy a seguir con esa ilusión. Estoy convencido de que vamos a cambiar esa situación. Estamos convencidos", respondió el francés. "Lo que puedo hacer es seguir con la ilusión. Mejorarme como entrenador y que la plantilla siga con la misma línea de que vamos a hacer las cosas bien", añadió después.

"Podemos darle la vuelta siendo positivos. No supimos, cuando te meten ese segundo gol es muy jodido. No supimos cambiarlo. El rival tuvo más hambre que nosotros...", explicó también Zidane.

"Si pienso eso mañana me marcho"

El técnico francés negó que no cree que el mal del equipo sea que los jugadores no entienden su mensaje. "No creo. Si pienso eso me marcho mañana. Cada uno tiene sus cosas en la vida. Yo tengo el querer cambiar la situación. Me siento fuerte para cambiarla. Si no habría un problema".

Aparte de confirmar la vuelta de Cristiano Ronaldo para jugar mañana en Mestalla ante el Valencia, Zidane aseguró rotundo que sí creen poder ganar la Champions y negó que ya hubiese pensado en la posibilidad de irse del banquillo blanco cuando termine la temporada. "Cuando me funcionaba decía lo mismo. Puedo firmar diez años pero no sirve, sirve el día a día y lo hecho", respondió.