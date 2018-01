David Muñoz, cansado de los aprovechados que quieren comer gratis en su restaurante

Los chefs no acostumbran a invitar a nadie en sus restaurantes. Y cuando decimos a nadie es a nadie: ni prensa, ni políticos, ni famosos y, en algunos casos, ni familiares. David Muñoz no es la excepción. Los beneficios en un restaurante con tres estrellas Michelin como DiverXO no son tan altos como la gente puede pensar al ver sus precios y de su larga lista de espera. El personal, el género, el alquiler del local... simplemente, si invitara a todos los críticos gastronómicos de este país a comer, no le saldrían las cuentas ni le cuadraría la agenda.

A pesar de que tener esa información es de "primero de crítica gastronómica" hay quien intenta sacar todo el partido que puede de su posición de influencer. Sin ir más lejos, hace unos días la respuesta de un hotel a una 'youtuber' que pide 5 noches gratis a cambio de publicidad daba la vuelta al mundo, vídeo en YouTube mediante. Este jueves por la noche era David Muñoz quien avergozaba en Twitter a un usuario que le pedía una invitación a cambio de recomendar su restaurante:

Pues así está el patio, que han oído buenas criticas de Diverxo y que les invitemos !!!!! Vaya jungla ésta... pic.twitter.com/pknnELAi6z — Dabizdiverxo (@Dabizdiverxo) 25 de enero de 2018

"Pues así está el patio, que han oído buenas críticas de Diverxo y que les invitemos!!!!! Vaya jungla esta...", escribía el cocinero en sus redes sociales. El mensaje de hablaba por sí solo. Imaginamos que ya se habrán dado por contestados.