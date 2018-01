C's apoya la decisión del Gobierno pese al informe del Consejo de Estado

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha mostrado el respaldo de la formación naranja a la estrategia del Gobierno para evitar una posible investidura —presencial o telemática— del expresident de la Generalitat y candidato propuesto por Roger Torrent, Carles Puigdemont. Pese a que Rivera ha afirmado que él, en lugar del Gobierno, habría buscado el apoyo de todas las fuerzas políticas para orquestar una respuesta a la propuesta de la mesa del Parlament, el líder de C's ha afirmado que apoyará al ejecutivo de Rajoy si considera que esta es la vía correcta pese al informe negativo del Consejo de Estado.

"El PP no ha consultado nada, este revés se lo ha llevado solo. Si el PP decide seguir adelante a pesar del informe del Consejo de Estado, nosotros apoyamos al Gobierno. Pero pregunte a Soraya Sáenz de Santamaría como ha elaborado el escrito. Nosotros no vemos aquí un debate partidista, vemos un problema para España y una oportunidad para la unidad. C's ha demostrado ser el partido más estadista en Cataluña y por eso hemos ganado allí", ha dicho Rivera en un acto de la formación naranja en Toledo.

"No estoy insinuando nada —respecto a la vía elegida por el Ejecutivo—, estoy narrando unos hechos objetivos. Se ha pedido un informe al Consejo de Estado y estos han dicho que no ven posibilidad. Ahora es el Gobierno quien tiene que decidir. Si el Gobierno cree que esta es la vía, adelante, les apoyaremos. Pero es una decisión del Gobierno de España", ha añadido Rivera que ha querido insistir en que su formación no tiene nada que ver en la forma del recurso presentado.

"A pesar de los errores del PP en el 1-O o en la gestión que ha tenido siempre hemos sido leales y lo vamos a seguir siendo (...) Eso sí, los escritos y si lo hacen mal, pregúnteselo al Gobierno. Apoyamos que intente impedir esa investidura y, si creen que es mediante esta fórmula, apoyamos al Gobierno. Confío en que Rajoy impida el esperpento de que Puigdemont aparezca en el Parlament o que se produzca una investidura telemática. Para eso gobiernan, espero que acierten", ha aseverado un Rivera que ha vuelto a condicionar el apoyo a las cuentas de Rajoy a la salida de los imputados de los escaños.

"Tenemos un preacuerdo con el Gobierno de España y si el Gobierno cumple todo eso y cumple el pacto anticorrupción, tendremos acuerdo. Le pido que no perdamos más tiempo", ha sentenciado.