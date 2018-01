El rey Felipe VI, desde dentro

Nunca antes se han visto este tipo de imágenes. Es la nueva estrategia de Zarzuela para acercar la figura del rey con motivo de su próximo aniversario. Un año se resume en una hora y media de grabación en la que se ve cómo los reyes llevan a sus hijas al colegio en un coche conducido por el rey. Salen a primera hora de casa con el recordatorio de los padres para que no se les olvide nada en la mochila. Y ya dentro del coche se escucha a la princesa Leonor repasando la tabla periódica que le cae en el examen. En otro momento se ve una comida familiar en su residencia privada. Los cuatro en la mesa con una sopa que sirve la reina Letizia y con la que se quema Leonor. En el transcurso de la comida se habla de los actos oficiales que están preparando, de los deberes de clase de las niñas o de lo que se necesita la lluvia aunque sea el día gris. La cámara también se cuela en el interior del coche en el que el rey va a un acto oficial repasando el discurso y consultado el teléfono.

Las bambalinas del mensaje de Navidad

Es la primera vez que se ve cómo se graba el discurso de Navidad del rey Felipe VI en el salón de audiencias del Palacio de la Zarzuela. Se ve todo el montaje de televisión, el atrezzo y cómo sus hijas se acercan a besarle cuando creen que ha acabado. El discurso no salió a la primera. Hubo que repetir la toma y se ve a Leonor haciéndole un masaje para quitarle el estrés. “¿Pero esto no lo vas a poner?”, se escucha a la princesa Leonor, pensando equivocadamente que eso no iba a salir. Durante la grabación del mensaje de Nochebuena, la reina Letizia y sus hijas están en la sala anexa viendo los monitores y en la siguiente instantánea, el rey con Leonor y el Jefe de la Casa, Jaime Alfonsín, visionan la grabación para comprobar que todo ha salido bien.

La actividad oficial

La grabación repasa los actos oficiales más destacadas del año, como la entrega de los Premios Nacionales de Cultura, la visita a la sede del 016 de ayuda a las víctimas de violencia de género o las intervenciones del rey en la feria internacional de turismo de Canarias y en la feria ganadera de Badajoz. También se ven las audiencias por dentro cuando se van las cámaras y los periodistas. En el vídeo facilitado por Zarzuela se destacan especialmente las dos visitas de Estado a Japón y al Reino Unido.