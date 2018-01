La nueva selectividad guardará la nota para siempre

El Boletín Oficial del Estado ha desglosado hoy una de las grandes incógnitas a las que cada año se enfrentar cientos de miles de estudiantes de Bachillerato: ¿cómo va a ser la prueba de acceso a la universidad?

Este curso 2017/2018 incorpora importantes novedades. La principal, el resultado obtenido no tendrá fecha de caducidad, y esto será válido también para los 246.400 chavales que superaron la EBAU el curso pasado. Hasta ahora la nota no se guardaba, es decir, si alguien -por ejemplo- sacaba un 7 en su convocatoria y no se matriculaba en un grado ese mismo año, debía repetir la prueba si deseaba entrar en la universidad el año siguiente.

Solamente hay una excepción: si se presentan a subir nota -cosa que ahora podrán hacer en cualquier convocatoria-, esa mejora en la calificación se guardará 2 años.

Las fechas de los exámenes se adelantan dos semanas

Además, el Ministerio de Educación anticipa las fechas de los exámenes para que no "interfieran con el normal desarrollo del curso" y se garantice que los estudiantes tendrán tiempo para "realizar con normalidad los trámites de admisión a la universidad". Así quedan las fechas a las que deberán sujetarse todas las comunidades autónomas:

Las pruebas ordinarias deberán acabar antes del 15 de junio de 2018 y sus resultados provisionales serán publicados antes del 29 de junio.

y sus resultados provisionales serán publicados antes del 29 de junio. La convocatoria extraordinaria de julio terminará antes del día 13. Los resultados provisionales se conocerán antes del 21 de julio.

Los resultados provisionales se conocerán antes del 21 de julio. La convocatoria extraordinaria de septiembre terminará antes del día 15. Los resultados provisionales se conocerán antes del 22 de septiembre.

Sólo la mitad del examen podrá ser tipo test

La última novedad es que las preguntas de respuesta múltiple o tipo test no podrán superar el 50% de la puntuación de este examen. Al igual que el curso pasado, los exámenes podrán durar hasta 4 días, 5 en las comunidades con lenguas cooficiales y las pruebas durarán 90 minutos.

Habrá que sacar un 5 para acceder a la universidad y la media se realizará valiendo un 40% esta prueba EBAU y un 60% la nota de Bachillerato.