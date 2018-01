Lydia Bosch: "Estoy encasillada en el thriller, pero lo disfruto"

Lydia Bosch es un activo necesario en la televisión y así lo corrobora su impecable CV. Médico de familia, Motivos personales, Los Serrano o Sin identidad son solo algunas de las series de renombre que figuran en la lista y demuestran también la brillante carrera que lleva la actriz a sus espaldas.

Regresa ahora a la que fue su casa con La verdad, un thriller clásico que pretende conquistar a los espectadores con una historia de verdades y mentiras.

Con esta serie, la actriz vuelve a implicarse en el género del suspense y esa es la excusa que hemos aprovechado en Cadena SER para hablar con ella sobre su regreso a Telecinco y el "encasillamiento" que ya tiene en este tipo de producciones.

Tras tu paso por 'Los Serrano' en 2008 por fin vuelves a Telecinco. ¿Había ganas?

Ten en cuenta que Telecinco y estos estudios son muy especiales para mí. Empecé como azafata en el '1, 2, 3', que grababa en estas mismas instalaciones. Otros trabajos que han marcado mi carrera también los he hecho aquí y mucha gente con la que empecé continúa trabajando en Telecinco. Estoy muy feliz de volver porque siento esta cadena como mi casa.

Regresas de la mano de una serie de suspense, una de tus especialidades.

Sí, aunque lo cierto es que ha sido una serie muy dura…

Ya sois muchos actores de 'La verdad' que decís que ha sido difícil grabar 'La verdad'. ¿Por qué?

En un plató puedes grabar cuando quieras, pero en 'La verdad', al ser todo exteriores, hay que ceñirse a un plan muy específico. Por eso, muchas veces ha sido un rodaje complicado, pero ha sido una experiencia maravillosa con muchas emociones.

Es importante hacer historias de mujeres maduras y empoderadas

'La verdad' se ha hecho de rogar. Casi dos años concretamente esperando el estreno. Como actriz, ¿cómo llevas que una serie en la que has trabajado tarde tanto tiempo en ver la luz?

Para el actor es frustrante y más en esta profesión que un trabajo genera otro trabajo. Pero al final acabas pensando que la cadena es la que sabe y nunca querría tirarse piedras sobre su propio tejado.

'Motivos personales', 'Sin identidad' y ahora 'La verdad'. Realmente te sientes cómoda en el thriller, ¿no?

Me eligen siempre para este tipo de proyectos. En comedia solo me ofrecieron 'Los Serrano' y un monólogo en 'El club de la comedia', pero es cierto que estoy más encasillada en el thriller. Disfruto mucho haciendo estas series, pero también estoy abierta al resto de géneros.

Ha pasado casi 25 años del estreno de 'Médico de familia'. ¿Cómo has vivido el cambio que se ha producido en el sector?

En ficción se han dado pasos de gigante. Soy espectadora de series españolas y hay producciones con una calidad excelente que se hacen con muy poco presupuesto y pocos medios. Gran parte de la “culpa” la tienen los guionistas, que escriben historias que enganchan.

Últimamente también hay una mayor conciencia del papel de la mujer en la ficción española. En los tiempos de 'Médico de familia', ¿tenías la sensación de que hubiese un sentimiento machista?

Yo nunca me he podido quejar porque siempre he estado en proyectos con personajes potentes. Pero sí que es cierto que en el cine, hay más historias de hombres que de mujeres. Quizás porque hay más hombres que escriben personajes masculinos.

Pero eso está cambiando.

Con este movimiento feminista está favoreciendo a las mujeres, que además son las más consumen televisión. Es importante hacer historias de mujeres maduras y empoderadas.