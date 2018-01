El Tribunal Supremo aplaza la citación de Trapero y Jové /

El Tribunal Supremo aplaza, por ahora, la petición de la Fiscalía de citar como imputados al exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero y a Josep María Jové, exsecretario general de Economía y número dos del exvicepresidente Oriol Junqueras.

"No se trata de una negativa y no debe interpretarse como un rechazo a su propuesta, sino como un aplazamiento", sostienen fuentes fiscales, porque el juez dice que "en su día se acordará", por lo que interpretan que serán citados más adelante, cuando terminen de llegar algunos informes solicitados por el propio juez. El magistrado Llarena también ha aplazado la declaración de los miembros del Govern que fueron detenidos por la Audiencia Nacional pero que no quisieron contestar a las preguntas de la fiscalía.

Pablo Llarena ha aceptado las otras peticiones de la Fiscalía y así, ha reclamado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la causa por los sucesos del 1-O; ha pedido al juzgado número 13 de Barcelona algunos documentos de su investigación y ha solicitado un informe a los Mossos sobre la utilización de móviles para comunicarse durante la jornada de referéndum, en lugar de utilizar los canales habituales por radio.

Fuentes de la Fiscalía consideran que la intervención de la policía autónoma "fue intencionadamente inactiva" y no realizaron ni una sola actuación para evitar que se votara, aunque si levantaron actas después. de las votaciones.

Para la Fiscalía, la incorporación de Jové y Trapero a la causa en calidad de investigados es "absolutamente inexcusable" por su presunta participación en el núcleo central de la deriva soberanista catalana que investiga el alto tribunal.

La agenda del consejero Jové, intervenida por la Guardia Civil, es una prueba para el ministerio publico donde aparecen los nombres de más 40 personas que participaron en reuniones reservadas para planificar la independencia de Cataluña. La agenda muestra también el diseño o las previsiones y necesidades para llevar a cabo el proceso.