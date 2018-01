La extesorera del PP valenciano asegura que no conocía ni los estatutos del partido

Tras varios días de confesiones ha llegado el turno de las negativas: Yolanda García, exdiputada regional del PP valenciano y extesorera también de la formación conservadora, comparece este viernes como imputada en el juicio para negar haber tenido conocimiento de cualquier irregularidad en las cuentas del Partido Popular y asegurando, incluso, que desconoce los estatutos de la formación y las funciones concretas que tenía atribuidas como tesorera.

La Fiscalía pide seis meses de cárcel para Garcia, diputada en las Cortes valencianas hasta enero de 2015, por un delito electoral supuestamente cometido en 2008: su negativa de hoy llega después de que el entonces secretario general del Partido Popular en Valencia, Ricardo Costa, haya reconocido que la formación se financió ilegalmente e incluso haya pedido perdón por ello, junto con el empresario Álvaro Pérez 'el Bigotes' y con Pablo Crespo.

Pérez ha negado haber tenido conocimiento de ningún sistema ilegal de financiación del PP valenciano: "Quería dejar muy claro que yo en ningún momento he hablado con ningún empresario, no los conozco, y de un sistema de pago o de financiación... como se llame... diferente al legal, yo nunca he sabido nada", ha afirmado.

Un buen trabajo

"Es un buen trabajo, ¿no?", ha ironizado incluso el presidente del tribunal, el juez José María Vázquez Honrubia, después de escuchar sus explicaciones sobre la falta de funciones económicas y contables que García asegura haber tenido como tesorera del Partido Popular Valenciano.

La exdiputada regional se ha definido como "una militante de base" dentro del PP y ha negado tener conocimientos sobre contabilidad o funciones relacionadas con las cuentass del partido: "Señoría, de verdad que no sé ni siquiera interpretar el balance o como se llame, no sé cuál es esa factura y no sé por qué pone... no lo sé, yo no lo he puesto". También ha asegurado que desconoce sus estatutos y sus funciones concretas: "Debería conocerlos, si está en los estatutos debería sabérmelos pero no me los sé", ha dicho. Posteriormente ha matizado que en ese momento la figura de tesorera no existía en los estatutos del PP valenciano.