Andone: "Nos han faltado huevos. Nos ha entrado la cagalera"

Florin Andone no se ha mordido la lengua y con la mayor de las contundencias ha lamentado que al Deportivo se le escapara un 2-0 ante el Levante y cediera el empate (2-2), en un partido en el que el aportó el segundo gol y en el que la victoria habría sacado a los coruñeses del descenso.

🎙️ @FlorinAndone11: "Al final nos ha entrado la cagalera. No se nos pueden escapar tres puntos como los de hoy" #beINLaLiga pic.twitter.com/GFEZRLeTSg — beIN SPORTS ESPAÑA (@beINSPORTSes) January 27, 2018

"La sensación es agridulce, hemos tenido el partido en nuestras manos y la hemos cagado otra vez", comentó a pie de campo a LaLiga a la conclusión del partido.

"Ha sido cosa nuestra. Tenemos que tener personalidad y cerrar los putos partidos porque no se nos pueden escapar tres puntos como los de hoy", añadió. Abundó en que "este no es el camino" del Deportivo hacia la permanencia y dijo que "así no se puede seguir".

"Al final nos ha entrado la cagalera, nos ha faltado contundencia, los huevos y otra vez se nos ha escapado. Teníamos los tres puntos, al final uno y seguimos en descenso y casi rezamos para no perder", sentenció.