¿Qué comen los reyes? ¿De qué hablan en el coche? El vídeo inédito de la vida diaria de la familia real

Con motivo del 50 cumpleaños del rey Felipe VI, el Palacio de la Zarzuela ha decidido acercar la vida más privada de la familia real en un vídeo de hora y media, donde se resume un año entero.

Leonor y Sofía con su padre, Felipe VI, durante la grabación del mensaje de Navidad. / Casa Real

Aparte de los actos oficiales que todos conocemos, podemos ver la otra vida menos conocida de esta familia. En la grabación se ve cómo los reyes llevan a sus hijas al colegio en un coche conducido por el rey. Salen a primera hora de casa con el recordatorio de los padres para que no se les olvide nada en la mochila. Una vez dentro del coche se puede escuchar a la princesa Leonor repasando la tabla periódica que le cae en el examen. La cámara también se cuela, más adelante, en el interior del coche en el que el rey va a un acto oficial repasando el discurso y consultado el teléfono.

También podemos ver otras imágenes donde están teniendo una comida familiar en su residencia privada. Los cuatro en la mesa con una sopa que sirve la reina Letizia y con la que se quema Leonor. En el transcurso de la comida se habla de los actos oficiales que están preparando, de los deberes de clase de las niñas o de lo que se necesita la lluvia aunque sea el día gris.

Lo que hay detrás del mensaje de Navidad

Es la primera vez que se ve cómo se graba el discurso de Navidad del rey Felipe VI en el salón de audiencias del Palacio de la Zarzuela. Se ve todo el montaje de televisión, el atrezzo y cómo sus hijas se acercan a besarle cuando creen que ha acabado.

El discurso no salió a la primera. Hubo que repetir la toma y se ve a Leonor haciéndole un masaje para quitarle el estrés. “¿Pero esto no lo vas a poner?”, se escucha a la princesa Leonor, pensando equivocadamente que eso no iba a salir.