Paco Jémez: "Estoy apenado por haber tirado tanto trabajo a la basura"

Paco Jémez, entrenador del Las Palmas, manifestó, después de perder 3-0 en el estadio Metropolitano ante el Atlético de Madrid, que se va apenado y no cabreado por los errores "gravísimos" que han cometido.

"Estoy apenado por haber tirado tanto trabajo a la basura de una manera tan poco lógica. Entiendo que los jugadores son los primeros que no se quieren equivocar, pero si tenemos un rival que sabe aprovechar tus errores al máximo, no podemos hacer lo que hicimos", manifestó el técnico del Las Palmas.

"El equipo sigue cometiendo errores impropios de esta categoría. En el Metropolitano se puede perder porque hemos jugado contra un gran equipo, uno de los mejores de Europa. Sabíamos que podíamos perder, pero no podemos cometer los errores que hemos cometido en la segunda mitad", añadió Jémez, al referirse a los tres tantos del Atlético en el segundo período, provocados por tres pérdidas de balón de lo suyos.

Preguntado por la ausencia del Croata Alen Halilovic, señaló que "no ha jugado por decisión técnica". "Ha gozado de minutos en otros partidos. Yo tengo que poner a los mejores, a los que mejor rendimiento me dan. Hasta que no lo vea, mejor físicamente y más integrado en el equipo no va a ser titular. Lo bueno de la situación en la que estamos es que aquí no hay nadie titular. Aquí nadie se ha ganado el puesto hasta ahora", explicó.

Jémez indicó, sobre la incorporación como cedido del defensa uruguayo Matías Aquirregaray, que lo conoce por su etapa en México. "Lo conozco porque me he enfrentado a él en México. Es un futbolista que nos puede dar mucha intensidad defensiva. Es una adquisición que nos puede dar carácter y mejorar nuestro nivel", declaró, al tiempo que señaló que la marcha de Lemos del equipo "era lo mejor para él y para él y para el equipo". "Es algo forzado", dijo.

"Sería la leche que los partidos duraran 45 minutos. El día del Valencia competimos bien y hoy lo hemos hecho muy bien en la primera mitad. Lo hemos hecho bien hasta que nos hemos empezado a equivocar de forma grosera en la segunda mitad. Hemos cometido los errores cuando más fácil los teníamos. Por eso me voy muy apenado".