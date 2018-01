Arctic Monkeys visitarán Madrid y Barcelona este verano

Era un secreto a voces, pero ya es oficial. Primavera Sound y Mad Cool Festival, dos de los festivales musicales más importantes del país han anunciado en las últimas horas el fichaje de Arctic Monkeys, una de las bandas de mayor éxito dentro del panorama rock indie actual.

El grupo encabezado por Alex Turner pasará por Barcelona el 2 de junio encabezando la jornada del sábado del Primavera Sound. Un mes más tarde, el día 13 de julio, volverán a España para liderar junto a Jack White la segunda jornada del festival madrileño Mad Cool, que con esta incorporación y las ya conocidas de Pearl Jam, Depeche Mode y Queens of the Stone Age, entre otros, se consolida como uno de los festivales eruopeos más importantes en la que será tan solo su tercera edición.

En 2018 se cumplirán 5 años desde la publicación del último álbum de la banda de Sheffield. Titulado AM, contó con canciones de gran éxito como Do I wanna know? o R U Mine y consiguió vender más de dos millones de copias en todo el mundo.

Primavera Sound confirma todo su cartel

El festival Primavera Sound confirmó esta medianoche todo su cartel, que contará con Arctic Monkeys, Björk, Nick Cave and The Bad Seeds, The National, Lorde, Migos, A$AP Rocky y Jane Birkin como cabezas de cartel.

Esta es la decimoctava edición del festival, que tendrá lugar en el Parc del Fòrum de Barcelona entre el 28 de mayo y el 3 de junio.

Según han informado los organizadores, casi 200 grupos actuarán en el evento barcelonés, entre ellos Björk, que visitará por primera vez el festival y Nick Cave and The Bad Seeds llevarán "Skeleton Tree" a escena, en un festival que también contará con el rock de The National y The War On Drugs.

El hip hop y el trap estarán presentes con A$AP Rocky y Migos, el pop vendrá representado por Lorde y Jane Birkin cantará las canciones de su disco de homenaje a Serge Gainsbourg acompañada por una orquesta de cincuenta músicos.