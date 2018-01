Aymeric Laporte ha abonado en la Liga de Fútbol Profesional los 65 millones de euros que figuraban en la cláusula de rescisión de su contrato con el Athletic Club para fichar por el Manchester City.

Según ha informado el Athletic, la certificación de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) "señala que el jugador ha manifestado su voluntad de extinguir y resolver unilateralmente la relación contractual que le unía desde la temporada 2009-2010 y que se ha depositado el importe de la indemnización establecida en el contrato".

El defensa se ha despedido ya de la afición de su exequipo con este mensaje: "Quiero agradeceros todo lo que me habéis dado. Llegué siendo un adolescente y aquí me he formado como persona y como futbolista. Mi salida, ante un nuevo reto en mi carrera profesional, no quiero que sea un adiós, sino un hasta pronto. Aquí dejo un club único, diferente y que jamás olvidaré".

El Athletic ha agradecido al jugador "su aportación durante el tiempo que ha permanecido" en el club y ha adelantado que "seguirá trabajando para que formar parte de su primer equipo siga siendo la máxima aspiración personal y profesional de todos y cada uno de los jugadores y jugadoras, representantes de un proyecto y filosofía deportiva únicos".

"Nuestro futuro se encuentra construido sobre una elección libremente adoptada en el pasado y que solo conlleva una sensación de orgullo. A esta elección han servido cientos de jugadores y jugadoras que han considerado nuestro primer equipo como su aspiración", ha recordado.