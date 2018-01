Sáenz de Santamaría: "Gobernar es pensar primero en el futuro de tu país y luego en el tuyo"

Soraya Sáenz de Santamaría ha querido responder este lunes a las críticas que le hacen desde su propio partido. "En absoluto. En el Gobierno nos sentimos satisfechos todos los días de cumplir con nuestra obligación. Gobernar es pensar primero en el futuro de tu país y luego en el tuyo", ha respondido cuando le han preguntado si se siente cuestionada.

A la mano derecha de Mariano Rajoy le llueven los reproches desde hace tiempo. Muchos dirigentes populares recuerdan siempre "el fracaso" de su Operación Diálogo y la "desastrosa" gestión del 1 de octubre. También apuntan el "error" que cometió al dar por "descabezados" a los independentistas en plena campaña catalana.

Van buscando fallos y, ahora, suman el varapalo del Consejo de Estado. Algunos no entienden cómo el Ejecutivo no lo llevaba "todo atado y bien atado" y otros lamentan que al presidente se le vea cada vez más "blindado" por los 'sorayos', nombre con el que se ha bautizado al grupo de colaboradores de la vicepresidenta. "Ellos son lo que proponen y disponen", se queja un diputado.

En la Moncloa han vivido unos días de vértigo. No hubo alivio generalizado hasta que el Constitucional dio a conocer el sábado sus medidas cautelares. Con ello se salvaron los muebles y ahora esperan que, en los próximos días, el plan salga bien y acallar así de una vez por todas los reproches internos.

Los que rodean a Sáenz de Santamaría destacan que, hace un año, Rajoy le encargó que se ocupara de Cataluña y explican que desde entonces han trabajado con él "en equipo". "Lo que algunos ni quieren ni saben hacer", señalan fuentes cercanas a la vicepresidenta.

También cuentan que el giro de estrategia de la semana pasada fue, entre otras cosas, para preservar la figura del Rey, porque Felipe VI se podía ver abocado a refrendar la investidura de Carles Puigdemont. Desde el círculo de Sáenz de Santamaría comentan que ellos están para defender "al Estado" y no como otros que sólo están pendientes "de su supervivencia personal". Además, hacen hincapié en que ella jamás actúa "sin autorización del jefe". Lo que a algunos les hace pensar que todos los ataques que se están viviendo, van dirigidos realmente a dinamitar ya el liderazgo de Rajoy.

Feijóo y la sucesión de Rajoy

El titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado esta mañana su desayuno informativo para respaldar la decisión que adoptó la semana pasada el Ejecutivo: "A veces se ha censurado a este Gobierno por no tomar decisiones antes y no me parece muy razonable que ahora también se le discuta por hacerlo".

Y ha aprovechado para intentar cerrar el debate sobre la sucesión de Rajoy. Ha dicho que cuando el jefe del Ejecutivo quiera dar el relevo, convocará una rueda de prensa y anunciará que "ya se ha ido". Para el presidente gallego es "una pérdida de tiempo y un planteamiento poco serio" hablar de este asunto. "Rajoy sigue, va a agotar la legislatura y en 2020 responderá a la pregunta, aunque a fecha de hoy ya ha anticipado su respuesta", ha zanjado.