Esquivando policías y jueces: el videojuego de la polémica investidura de Puigdemont

A tan solo unas horas para la investidura de Carles Puigdemont como president de Generalitat de Cataluña, todavía se desconoce si el líder del PDeCAT asistirá o no al Parlament. Después de que el Tribunal Constitucional frustrara la investidura a distancia del político, la única vía para que Puigdemont sea investido president pasa porque el líder del PDeCAT acceda al Parlament.

Dado que hay una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión contra él, Puigdemont será detenido en cuanto entre en España. Por esa misma razón, se desconoce si el político acudirá este martes hasta Palau del Parc de la Ciutadella en Barcelona. Un movimiento que ha generado tanta expectación que incluso han creado un videojuego que muestra cómo sería el recorrido de Puigdemont hasta llegar al Parlament.

'Puigdekong', el videojuego sobre la investidura de Puigdemont

El videojuego, disponible en Google Play bajo el nombre 'Puigdekong', se trata de una versión adaptada del clásico Donkey Kong. Un juego, desarrollado por GBear Games, en el que el jugador se convierte en Carles Puigdemont, quien tendrá como misión principal llegar hasta el Parlament, donde será investido como president de la Generalitat.

Mientras tanto, Mariano Rajoy se convierte en el gorila gigante que intentará impedir que Puigdemont llegue a Barcelona. Para ello, el líder del Partido Popular lanzará al jugador una serie de obstáculos entre los que se encuentran guardias civiles, policías y jueces. En caso de perder una vida, una avalancha de personas con apariencia de Puigdemont invadira la pantalla con mensajes como "Cap Tribunal anul·larà la voluntat del poble" (Ningún Tribunal anulará la voluntad del pueblo), "República o República!" o "Tots som Puigdemont" (Todos somos Puigdemont).

Puigdemont GO, la alternativa

Pero no es el único juego que tiene a Carles Puigdemont como protagonista. Basándose en el ya clásico Pokémon GO, Teixweb Studio desarrollaba el pasado mes de diciembre Puigdemont GO. Un videojuego que consta de varias pantallas entre las que destacan misiones como ayudar a Carles Puigdemont a llegar a Barcelona o "Esquivar a Inés Arrimadas para alcanzar tu meta".

A lo largo del juego, el personaje de Puigdemont podrá disparar DUIs (representadas con banderas independentistas) para acabar con sus enemigos. Desde el artículo 155 hasta otros obstáculos que tratarán de dificultar su camino. Un videojuego que trata de conseguir "risas fáciles en tiempos difíciles", tal y como aseguran los desarrolladores en su página en Google Play: "Nuestra única bandera es el humor".