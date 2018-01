Jorge Lorenzo manda un aviso a todos sus rivales en los test de Sepang

That\'s a wrap! The flag is out in Sepang and @lorenzo99\'s record breaking lap see\'s him end the three day test on top! 💪 🏁



Top 10 on day three:

1. Lorenzo

2. Pedrosa

3. Crutchlow

4. Dovizioso

5. Miller

6. Rins

7. Marquez

8. Rossi

9. Zarco

10. Petrucci#SepangTest pic.twitter.com/EwqWSzHHU7