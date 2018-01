Que la marcha de Iñigo Martínez de la Real Sociedad al Athletic era algo que iba a sentar mal a la afición del equipo donostiarra era más que evidente. El cantante Mikel Erentxun, reconocido seguidor del equipo txuri-urdin, ha dado buena muestra de ello este martes en las redes sociales, donde ha expresado su profundo malestar por la operación.

"Leo que Iñigo Martínez se va al Athletic Club. Al jugador le deseo lo mejor. A su nuevo equipo le deseo lo peor", ha dicho en primera instancia. "Nuestros hermanos del Athletic Club nos clavan puñales en el peor momento posible... Qué bonito", ha añadido. "Estoy muy triste y muy dolido", ha señalado en una tanda de mensajes.

Horas después, el cantante y seguidor de la Real Sociedad ha matizado en parte sus palabras: "Siempre le he deseado lo mejor al Athletic Club y me he alegrado por sus éxitos, pero fichar a mitad de temporada, a 48 horas del cierre, etc... no es muy elegante. Siento mi comentario anterior. Estaba realmente cabreado".

"Solo espero que la Real Sociedad tome nota y no nos pase lo mismo con Odriozola, Oyarzabal o Illarra", dice en el último mensaje sobre este asunto.

