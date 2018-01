Íñigo Martínez explica por qué ha cambiado la Real por el Athletic

Íñigo Martínez ha cambiado las rayas blanquiazules de la casaca de la Real por la zamarra rojiblanca del Athletic. Se ha convertido el central después de que el equipo de Urrutia haya pagado su cláusula de rescisión en el fichaje más caro del club bilbaíno.

"Quería cambiar de aires", así ha resumido el defensa su decisión. "Poco a poco veía que mi etapa ahí se iba terminando”, ha añadido.

Ha sentenciado también que "es la decisión correcta" y que el que "más he sufrido estos días sin duda he sido yo".

"Me he despedido de toda la plantilla, saben lo que pienso de ellos y que es lo mejor para mí y me han apoyado, cada uno coge su camino y futuro”, ha comentado.

Twitter le recuerda a Iñigo Martínez que dijo que no se iría "al otro bando" Las redes recogen unas declaraciones del exjugador de la Real Sociedad en las que asegura que no se iría al Athletic

Preguntado acerca de sus declaraciones hace años en los que afirmaba rotundo de que no cambiaría de bando, Martínez contestó: “Al final eran otros años donde es cierto que era muy joven, entonces lo pensaba así y creo que todos cambiamos de opinión, soy un profesional del fútbol, ahora pienso lo contrario que entonces”.