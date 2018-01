Tom Hardy se tatúa el brazo tras perder una apuesta con Leonardo DiCaprio

Tom Hardy y Leonardo DiCaprio se hicieron amigos tras compartir cartel en El Renacido de Alejandro González Iñárritu. Ambos actores conectaron y entablaron una buena amistad que todavía mantienen dos años después. Tras el éxito de la película llegó el turno de los premios y de nuevo Leonard DiCaprio estuvo nominado a los Oscar, su quinta candidatura. Todas sin premio hasta la fecha. Pero en aquella ocasión DiCaprio tenía una corazonada, había estado detrás del proyecto de Iñárritu desde el principio y confiaba en que esta vez sí iba a volver a casa con la estatuilla dorada.

Curiosamente, su amigo no compartía ese entusiasmo y apostó contra él. Hardy aseguró que DiCaprio no se llevaría el Oscar a mejor actor y los dos amigos hicieron una apuesta. Una apuesta que Hardy, a la postre perdedor, ha tardado dos años en cumplir. La apuesta era la típica broma que se dice y no generalmente no se cumple. El que perdiese se tatuaría una frase dictada por el ganador. Dos años después una fotografía de Hardy junto a un amigo revela que el actor ha cumplido su apuesta. “Leo knows everything” (Leo lo sabe todo) se puede leer en el bíceps del inglés.