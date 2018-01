El gran pánico de Amaia como representante de Eurovisión

Después de que la audiencia los eligiese para representar a España en el Festival de Eurovisión con Tu canción, Amaia y Alfred han atendido este martes a los medios de comunicación, por primera vez, en una rueda de prensa organizada por TVE.

Lo primero que han querido aclarar los concursantes de Operación triunfo es que no están presionados por lo que les viene encima. "Lo haremos igual o mejor", ha explicado Amaia al respecto.

Eso sí, el dúo conocido como Almaia es consciente de la responsabilidad que supone representar a España en el conocido certamen. "Es una responsabilidad increíble, pero tengo muchas ganas y estoy más tranquila yendo con Alfred. Me da más seguridad", ha dicho ella.

"Me siento tan a gusto con Amaia y esta canción que estoy muy contento. Es una canción que nos representa y nos hace sentir lo que somos", ha afirmado por su parte Alfred.

¿Habrá beso en Eurovisión?

Anoche, Amaia y Alfred pusieron toda la carne en el asador en el segundo pase de Tu canción, terminando la actuación con un aplaudido beso.

Sin embargo, los participantes de OT todavía no saben si volverán a besarseen el O2 de Lisboa. "No hay que planearlo", ha aclarado Amaia, a lo que Alfred ha contestado lo siguiente: "Lo de ayer surgió, no estaba preparado".

Además, Amaia ha puntualizado que la puesta en escena de la gala de preselección no tiene por qué ser la misma en el Festival de la Canción: "Hicimos una puesta en escena para el programa Operación triunfo, pero todavía no hemos pensado cómo será en Eurovisión. Pero seguro que tendrá el mismo encanto".

Y ha añadido: "Me dejaré aconsejar porque tampoco tengo mucha idea de puestas en escena".

"Mi gran pánico son las entrevistas en inglés"

Una vez termine el concurso, Amaia y Alfred, además de atender sus otros compromisos profesionales, se embarcarán en su carrera hacia Lisboa 2018. Y es que TVE quiere que los jóvenes artistas realicen el pertinente tour europeo para promocionar Tu canción antes de la verdadera prueba de fuego. "Vamos a aprovechar todos nuestros recursos para tener la mayor proyección posible", afirma Ana María Bordas, Responsables de Proyectos Internacionales de TVE.

De acuerdo con esto, Amaia ha confesado que, aunque quiere promocionar la canción para poder viajar, teme las entrevistas de los medios extranjeros. "Tengo un gran pánico a las entrevistas en inglés".

Las posibilidades de 'Tu canción'

¿Tiene opciones Tu canción en Eurovisión 2018? Esa es la pregunta que a partir de ahora se harán todos los españoles seguidores del evento musical más importante de Europa.

En este sentido, tanto Amaia como Alfred han querido recordar el triunfo de Salvador Sobral el año pasado con un tema que, a priori, no entra dentro de los estándares de Eurovisión. "Nadie se imaginaba que iba a ganar Salvador Sobral", ha dicho la intérprete.

Mientras tanto, Alfred ha dicho que "Salvador Sobral ha hecho que se valore la música y no la canción. Ahora en Eurovisión puede pasar cualquier cosa".

"Nos apetecía aprovechar 'OT'"

Por otro lado, la responsable de Eurovisión en la televisión pública también ha explicado a los medios por qué se han decantado por Operación triunfo para elegir al nuevo representante del festival europeo, a pesar de haber negociado también con otros artistas, como es el caso de Diana Navarro.

"Este año nos apetecía aprovechar OT. Es cierto que habíamos estudiado diferentes opciones, pero no había nada cerrado porque nuestra prioridad era Operación triunfo. Es un programa abierto a todo el mundo con una audiencia estupenda. Y no todos los años tenemos la oportunidad de tener un formato como este".