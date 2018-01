Manu Carreño: a día de hoy ese fichaje es impensable en el Real Madrid

Llevamos dos días en los que una peculiar campaña ha empezado en las redes sociales y a través de según qué canales. El último fue el seleccionador argentino, que dijo que Icardi estaba siendo tentado por el Real Madrid. "A veces pienso que hay intereses comunes con el agente o el representante, parece que están empeñados en colocar a Icardi", resuelve Manu Carreño sobre un runrún que lleva dos días muy activo.

"Me parece una imprudencia, pero Sampaoli está desvelando un secreto que no conoce nadie..." bromea Manu sobre las últimas palabras del seleccionador argentino. ¿Pero cuánto hay de realidad en todo esto? El director de El Larguero lo deja clarísimo, "aunque fuera verdad, que es mentira, me parece una imprudencia... cuanto más insistan es peor, a día de hoy es imposible que alguien como Icardi juegue en el Real Madrid".

Parece que hay alguien interesado en revalorizar a Icardi.

Javi Martínez entiende a Íñigo Martínez

Javi Martínez es una voz más que autorizada para hablar del Athletic y del fichaje de Íñigo Martínez. Para el actual jugador del Bayern el movimiento del conjunto de Vizcaya responde al "mercado".

El ex del Athletic ha valorado positivamente el fichaje y el movimiento del Athletic: "Se han movido bien y rápido, es un jugadorazo, va a ayudar muchísimo al Athletic", piensa, a la vez que reconoce las dificultades que tiene su exequipo para poder incorporar jugadores.

"Son cosas del fútbol, Íñigo ha pensado que era un paso adelante en su carrera y lo entiendo perfectamente", considera.

Pellegrini: "Cristiano ha hecho méritos para cobrar igual que Messi"

El técnico Manuel Pellegrini, entrenador del Hebei China Fortune desde 2016 repasa en El Larguero su aventura en China y la situación del Real Madrid.

Sobre la situación del conjunto blanco, el técnico chileno afirma que "el mérito de Zidane con tan poca experiencia es de un mérito enorme y su conocimiento también como jugador le ha ayudado mucho. En dos años es difícil evaluarlo pero los títulos están diciendo que es un gran técnico y va a seguir progresando."

Acerca de la eliminación copera del Real Madrid, Manuel Pellegrini asegura que "nadie se esperaba que el Leganés ganara en el Bernabéu. Respaldo la situación que tomó Zidane, le tocó perder pero ganó otras muchas cosas, no se puede juzgar a Zidane porque el Leganés le echo de la copa".